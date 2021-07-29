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Формула 1 Новости

Мазепин объяснил проблемы с настройкой машины

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Российский пилот уверен, что скоро в Haas адаптируют болид под него

Мазепин объяснил проблемы с настройкой машины

Перед Гран При Великобритании главный гоночный инженер Haas Аяо Комацу рассказал, что у команды есть проблемы с настройкой машины под Никиту Мазепина. В Венгрии сам россиянин подробнее рассказал, в чем проблема, и пообещал ее скорое решение.

«Вопрос в аэродинамическом балансе моей машины на высокой скорости, – сказал Мазепин. – Это связано с тем, как я берегу резину на длинной дистанции. У каждого пилота свой стиль езды. Машина должна ему подходить, потому что с этой резиной Pirelli если тебе некомфортно и ты скользишь, то шины быстро убиваются. Но мы приближаемся к решению».

Мазепин также рассказал, что не собирается уходить из Haas в конце сезона и искать другую команду:

«Я не особо погружен в эту тему, мы же даже до середины сезона не дошли. Я подписал контракт с Haas в прошлом году и никаких других вариантов не ищу. Уверен, все скоро прояснится».

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