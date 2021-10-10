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Формула 1 / Гран При Турции Новость

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону

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, Ответственный редактор

По словам российского пилота Haas, сам он ничего не мог рассмотреть в зеркалах, а команда не сообщила ему информацию о приближении семикратного чемпиона

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону

По ходу Гран При Турции, проходившего в сырых условиях, Никита Мазепин помешал обгоняющему его на круг Льюису Хэмилтону. Россиянин остался на гоночной траектории в 11-м повороте, вынудив лидера сезона терять время. 

Как объяснил гонщик Haas, он действовал не умышленно, а просто не знал, что его настигает Хэмилтон. 

«Прежде всего, я очень извиняюсь перед Льюисом, – сказал Никита на пресс-сессии после финиша. – Но могу немножко попенять команде, так как сам в тот момент вообще ничего не мог рассмотреть в зеркалах.

Мне хотелось бы получать больше информации о том, где находятся соперники. В тот момент нас очень активно обгоняли на круг – до двух машин за круг. Хорошо, что мы с Льюисом в итоге разъехались, но я понимаю его реакцию».

В итоге Мазепин финишировал 20-м, позади своего напарника Мика Шумахера. 

«Я оставался впереди больше 30 кругов, – объяснил россиянин, – а когда первым перешел на свежие шины, они начали работать далеко не сразу. Машина много скользила, и именно в этот момент я потерял внутрикомандное лидерство». 

Никита Мазепин, Haas VF-21, Мик Шумахер, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21, Мик Шумахер, Haas VF-21

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Первая победа в составе Haas

Как рассказал Никита, турецкая гонка принесла ему дебютную победу в Ф1. Правда, речь идет не о гоночном результате, а о дружеском споре.

«Гонка вышла долгой, – признался москвич. – Удивительно, но сегодня так и не нашлось работы для машины безопасности. Но это доказывает, что после прошлого года организаторы здорово поработали с покрытием.

Условия были такими, что промежуточные шины практически превратились в слики, и приходилось очень стараться, чтобы сохранить их.

Перед стартом мы даже заключили небольшое пари с Пьером Гасли. Он сказал, что после десяти кругов гонки в девятом повороте будет уже сухо. И как раз на десятом круге я подумал, что сегодня у Haas, кажется, появился шанс хоть что-то выиграть.

На самом деле, под конец воды стало даже больше. Ехать на сликах было бы слишком опасно, а промежуточные приходилось беречь».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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