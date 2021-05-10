Мазепин объяснил коленопреклонение 9 мая

Большая часть пилотов Формулы 1 с прошлого года перед каждой гонкой проводит церемонию коленопреклонения. Традицию заложил Льюис Хэмилтон, который призвал таким образом выражать протест против расизма.

Российский гонщик Даниил Квят в прошлом сезоне был среди тех, кто не встает на колено. А вот Никита Мазепин на Гран При Испании присоединился к церемонии, чем вызвал недовольство среди ряда российских болельщиков.

Однако позднее Мазепин пояснил, что встал на колено не из-за поддержки движения Black Lives Matter, а в память о Великой Отечественной войне.

«Я решил встать на колено, чтобы выразить уважение ветеранам и тем, кто погиб на войне 76 лет назад», – расказал российский гонщик в твиттере.

Гонка Гран При Испании пришлась на День Победы, и в его честь Мазепин также подготовил особенный шлем.

Никита Мазепин, Haas F1 Фото: Steven Tee / Motorsport Images