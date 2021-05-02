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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Мазепин объяснил, чему его научили три Гран При

Этап в Португалии, по собственным словам, не принес российскому гонщику позитива – но позволил продвинуться в познании Ф1

Мазепин объяснил, чему его научили три Гран При

Во всех сессиях этапа в Портимане Никита Мазепин показал последнее время – в то же время, он завершил гонку, не допустив заметных ошибок. Тактика с двумя пит-стопами не позволила москвичу попробовать навязать борьбу кому-то из соперников, что и сказалось на его оценке уик-энда. 

«Не бывает просто на тех трассах, где все соперники едут на своем наилучшем уровне, – объяснил Мазепин журналистам. – Я никогда и не ожидал, что будет просто – но в конце ехать было уж слишком одиноко. Так что сложно найти какие-то позитивные выводы».

Москвича спросили, что бы он назвал главным итогом трех первых Гран При, чему прежде всего научился. 

«Адаптации, – ответил тот. – Это было самым важным. Условия, поведение машины, ее реакция на действия гонщика. На каждом круге, если даже не в каждом повороте – исходя из направления ветра и всего остального. Это то, что никогда не получится воспроизвести на тестах, чему можно научиться только в реальных условиях».

Он добавил, что уже стал сильнее и собирается прибавлять с каждой новой гонкой: «Теперь я могу справляться с работой гораздо лучше. Думаю, если сравнивать с самым началом, то это огромный шаг. 

Эти машины очень сложны в управлении, особенно при переменчивом ветре. И проехать 66 кругов в стабильном темпе крайне сложно. Шины изнашиваются. а выбранный нами баланс стал для меня дополнительной трудностью. Но эти очень важные круги пройдены – и теперь каждая следующая гонка должна получаться все лучше».

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Дополнительная информация: Гайдн Кобб

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Второй пит-стоп, инцидент с Пересом и отставание от Мика. Штайнер о выступлении Мазепина в Португалии

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Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Гонка
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team

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