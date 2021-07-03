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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

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Никита увидел у множества соперников те же нарушения, за которые критикую его

Мазепин обвинил Ф1 в двуличии: Титулованным позволяют больше

После первой же квалификации сезона-2021 гонщика Haas Никиту Мазепина обвинили в нарушении джентльменских соглашений. Российский пилот совершил обгон на установочном круге перед быстрой попыткой, что считается запрещенным, хотя правила такого нет. 

Однако затем Мазепин заметил, что его более опытные соперники совершают те же действия и не подвергаются критике. На Гран При Австрии соглашение было нарушено многими пилотами по ходу второго сегмента. И Мазепин заметил, что в Ф1 позволяют себе критиковать новичков, но помалкивают о нарушениях именитых пилотов.

«Меня легко было критиковать в Бахрейне, – сказал Мазепин. – Из этого сделали большое дело. А я проводил первую квалификацию в Ф1 и мало что знал о ней. Ни в одной категории, где я прежде выступал, такие вещи не обсуждали. Я был новичком, не сидел ни на каких брифингах. Но Ф1 очень двуличный мир. Если у тебя громкое имя и много титулов, тебя позволяют больше, чем если у тебя нет этого имени и титулов. 

Я не уверен, что именно произошло сегодня в квалификации. Но вчера на брифинге гоночный директор ввел новые правила, сказав, что сбрасывать скорость в 9-м и 10-м поворотах нельзя. А в Q2 произошло прямо противоположное. 

Пилоты тоже люди, их можно застать врасплох. Но всем надо следовать одним и тем же правилам. Тогда все будут довольны».

Мазепин не верит, что ситуацию с обгонами на прогревочном круге можно регулировать за счет правил. И не считает такую регулировку нужной: 

«Я думаю, тут нельзя придумать правило, которое сработает. В Ф2 и Ф3 происходит то же самое, что в Ф1. Но их не так освещают и ругань не попадает в трансляции. 
Но все это еще и вопрос удачи. Иногда положение на трассе играет тебе на руку. А иногда нет. Но из этого получается хорошее шоу, так что я не против».

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