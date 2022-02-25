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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Мазепин обратился к болельщикам

Российский пилот признал, что от него уже не зависит его будущее в Формуле 1

Мазепин обратился к болельщикам
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Российский гонщик Формулы 1 Никита Мазепин оказался под угрозой потери своего места в команде Haas. Он выступает за этот коллектив по условию соглашения со спонсором, компанией «Уралкалий», которую контролирует его отец.

Из-за происходящих в мире событий Haas на следующей неделе рассмотрит варианты прекращения сотрудничества с «Уралкалием». Таким образом, команда более будет не обязана предоставлять место Мазепину и получит право сменить его на другого гонщика, от которого также можно будет получать спонсорскую поддержку.

Сам Мазепин сегодня должен был принять участие в пресс-конференции пилотов в Барселоне, но пропустил ее. Вместо этого он опубликовал обращение в твиттере.

 

«Мои друзья и подписчики, – написал Мазепин. – Сейчас трудное время, и очень многое от меня не зависит. Я не контролирую многое из того, что на мой счет говорят и какие решения принимаются. Так что я решил сосредоточиться на том, что я могу контролировать. Я буду упорно трудиться и стараться лучшим образом выполнять свою работу в команде Haas. Я глубоко благодарен за ваше понимание и вашу поддержку».

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