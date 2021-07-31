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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Мазепин об аварии напарника: В Ф1 стены надвигаются очень быстро

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, Ответственный редактор

Российский гонщик Ф1 объяснил, почему дебютантам чемпионата мира так сложно избегать неприятностей

Мазепин об аварии напарника: В Ф1 стены надвигаются очень быстро

По ходу тренировок Гран При Венгрии два из трех новичков нынешнего сезона Формулы 1 разбили свои машины: Юки Цуноде не повезло в пятницу, а Мик Шумахер попал в аварию в субботу утром.  

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Лишь Никита Мазепин сохранил свою машину в целости. По мнению пилота Haas, нет ничего удивительного в том, что дебютанты часто попадают в неприятности. 

«Этими машинами гораздо сложнее управлять [в сравнении с техникой Ф2], – объяснил Никита на медиа-брифинге. – А ошибку допустить гораздо проще. И дело не только в том, что скорости выше – вас может застать врасплох порыв ветра, внезапное снижение сцепления, внезапный перегрев шины. Эти машины не прощают ошибок. 

Со стороны кажется, что барьеры очень далеко от трассы. Но на таких скоростях, если ты теряешь контроль, они приближаются невероятно быстро.  

Нет никакой гарантии, что неопытные пилоты, включая и меня, не попадут уже скоро в какую-то новую неприятность. Мы пытаемся угнаться за остальными, потому что-то может произойти. Любой может ошибиться, это нормально. Мы не безупречны».

Оценивая ход венгерского уик-энда для себя самого, россиянин отметил: «Думаю, мы смогли прийти к хорошему темпу. Трасса становилась все лучше и лучше, но мне казалось важным не требовать от машины слишком многого, ведь мы проигрываем соперникам в прижимной силе. 

У меня была возможность поездить на серебристой машине [Mercedes], и я знаю, какие ощущения на этой трассе она доставляет. У нас [в Haas] все не так. Я рад, что не стал спешить, мне не хотелось бы терять время работы на трассе [из-за аварии]. 

Своей работой в квалификации я тоже доволен, так как проехал три круга с разницей 0,06 секунды между ними. У нас есть стабильность, мы подходим к пределу, хотя этого недостаточно для борьбы с Williams».

Мазепин отметил, что нынешняя форма Haas – в квалификации он отстал от Николя Латифи на 0,886 секунды – не оставляет ему шансов опередить кого-то из соперников из других команд в гонке. Похоже, единственным конкурентом москвича в воскресенье вновь станет Мик Шумахер на восстановленной машине.

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