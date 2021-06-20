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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Мазепин об атаке на Шумахера: Нельзя было упускать шанс

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Российский гонщик не увидел ничего некорректного в своем обгоне напарникам

Мазепин об атаке на Шумахера: Нельзя было упускать шанс

После финиша Гран При Франции россиянина Никиту Мазепина вновь раскритиковал его напарник по команде Haas Мик Шумахер. На первых кругах Шумахер предпринял попытку атаковать Джорджа Расселла на Williams, но в итоге сам потерял время, чем и воспользовался Мазепин, пошедший в атаку по внутренней траектории и выдавивший напарника с трассы.

После гонки руководитель Haas Гюнтер Штайнер не увидел в борьбе гонщиков ничего нечестного, а сам Мазепин заявил, что считает такие действия нормой.

«Думаю, все было как и должно быть, – сказал российской гонщик. – Когда ты последний, не так часто выдаются возможности для обгона. Так что я был рад оказаться готовым воспользоваться своим шансом и выйти вперед. Увы, удержать завоеванную позицию не получилось.

Вообще обидно, что твоя позиция на финише больше зависит от того, сошел ли кто-то впереди или нет. Никогда не хотел оказаться в ситуации, чтобы жалеть кому-то впереди проблем. Но надо признать, что у нас сейчас нет другого способа поднять выше, нежели за счет сходов других пилотов.

Но в целом я покидаю Францию в хорошем настроении. У меня все получалось начиная с первой тренировки и в последующих сессиях. Пожалуй, разочаровывает только то, что под конец гонки на изношенных шинах Medium я потерял темп».

Дополнительная информация: Адам Купер

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