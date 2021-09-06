Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил Следующая / Незамеченный триллер. Алонсо рассказал о развязке гонки в Зандфорте
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Мазепин о Шумахере: Между нами нет проблем, я просто хочу быть впереди

Автор:
, Ответственный редактор

Россиянин заверил, что не испытывает никакого негатива к своему партнеру по Haas, однако считает борьбу с ним на трассе своей главной задачей

Мазепин о Шумахере: Между нами нет проблем, я просто хочу быть впереди

Уик-энд Формулы 1 в Нидерландах вышел небогатым на события, потому история пикировки между гонщиками Haas получила большой резонанс.

Никита Мазепин остался недоволен действиями Мика Шумахера в квалификации, а после гонки уже немец раскритиковал россиянина.

Читайте также:

Однако, как рассказал Никита в воскресном телеинтервью, он не считает все случившееся обострением отношений. По мнению пилота, это лишь проявления борьбы, в которой они с Миком хотят превзойти друг друга. 

«Отношения между нами остаются такими же, как в начале сезона, несмотря на определенные трения, – заверил он. – Лично для меня вообще не имеет значения, с кем соперничать. Я подхожу к таким эпизодам с уважением и не собираюсь уступать больше [места], чем должен. 

На ремарку репортера о том, что его действия доставляют сложности другим пилотам, Мазепин парировал: «Как и их – мне. И именно так оно и должно быть».

Говоря о том, что в последнее время их противостояние с Шумахером-младшим привлекает все больше внимания, россиянин объяснил происходящее желанием взять верх в дуэли с напарником. 

«Между нами нет проблем, но я просто хочу быть впереди, – сказал он. – Мы не участники реалити-шоу, а гонщики. И хотя выступаем в одной команде, я хочу опережать его и продолжу стремиться к этому».

По словам Мазепина, он ожидает продолжение их дуэли с Шумахером уже в ближайший уик-энд в Монце.

Читайте также:

Дополнительная информация: Олег Карпов

Поделились
Комментарии
Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил

Предыдущая новость

Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил

Следующая новость

Незамеченный триллер. Алонсо рассказал о развязке гонки в Зандфорте

Незамеченный триллер. Алонсо рассказал о развязке гонки в Зандфорте
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона

16 ч
2
Формула 1

Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил

1 ч
3
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

19 ч
4
Формула 1

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина

14 ч
5
Формула 1

Мазепин о Шумахере: Между нами нет проблем, я просто хочу быть впереди

47 мин
Самое важное:
Незамеченный триллер. Алонсо рассказал о развязке гонки в Зандфорте
Формула 1

Незамеченный триллер. Алонсо рассказал о развязке гонки в Зандфорте

6мин
Мазепин о Шумахере: Между нами нет проблем, я просто хочу быть впереди
Формула 1

Мазепин о Шумахере: Между нами нет проблем, я просто хочу быть впереди

47мин
Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил
Формула 1

Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил

1 ч
Разозлил Шумахера и разозлился на Шумахера. Мазепин в Зандфорте
Формула 1

Разозлил Шумахера и разозлился на Шумахера. Мазепин в Зандфорте

3 ч
Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина
Формула 1

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина

14 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил Гран При Нидерландов
Формула 1

Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина Гран При Нидерландов
Формула 1

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина

Мазепин: Проблемы с машиной начались за 20 кругов до схода Гран При Нидерландов
Формула 1

Мазепин: Проблемы с машиной начались за 20 кругов до схода

Мик Шумахер Больше от
Мик Шумахер
«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным Гран При Нидерландов
Формула 1

«Он меня просто не слушает». Шумахер о ситуации с Мазепиным

Вчера Мазепин был недоволен Шумахером. Теперь все наоборот Гран При Нидерландов
Формула 1

Вчера Мазепин был недоволен Шумахером. Теперь все наоборот

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты Гран При Нидерландов
Формула 1

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Разозлил Шумахера и разозлился на Шумахера. Мазепин в Зандфорте Гран При Нидерландов
Формула 1

Разозлил Шумахера и разозлился на Шумахера. Мазепин в Зандфорте

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников Гран При Нидерландов
Формула 1

Мазепин старует на два места выше из-за штрафов соперников

Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых Гран При Нидерландов
Формула 1

Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых

Самое читаемое Сегодня

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Дали бы победить Боттасу, лишь бы опередить Хэмилтона

Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил
Формула 1 Формула 1

Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина
Формула 1 Формула 1

Глава Haas не согласился с обвинениями Шумахера в адрес Мазепина

Мазепин о Шумахере: Между нами нет проблем, я просто хочу быть впереди
Формула 1 Формула 1

Мазепин о Шумахере: Между нами нет проблем, я просто хочу быть впереди

Вольф признал тактическую ошибку Mercedes в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Вольф признал тактическую ошибку Mercedes в Зандфорте

Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов

Разозлил Шумахера и разозлился на Шумахера. Мазепин в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Разозлил Шумахера и разозлился на Шумахера. Мазепин в Зандфорте

Самое важное:

Незамеченный триллер. Алонсо рассказал о развязке гонки в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Незамеченный триллер. Алонсо рассказал о развязке гонки в Зандфорте

Мазепин о Шумахере: Между нами нет проблем, я просто хочу быть впереди
Формула 1 Формула 1

Мазепин о Шумахере: Между нами нет проблем, я просто хочу быть впереди

Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил
Формула 1 Формула 1

Как Mercedes могла переиграть Макса в Зандфорте? Шовлин объяснил

Разозлил Шумахера и разозлился на Шумахера. Мазепин в Зандфорте
Формула 1 Формула 1

Разозлил Шумахера и разозлился на Шумахера. Мазепин в Зандфорте

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.