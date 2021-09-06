Уик-энд Формулы 1 в Нидерландах вышел небогатым на события, потому история пикировки между гонщиками Haas получила большой резонанс.

Никита Мазепин остался недоволен действиями Мика Шумахера в квалификации, а после гонки уже немец раскритиковал россиянина.

Однако, как рассказал Никита в воскресном телеинтервью, он не считает все случившееся обострением отношений. По мнению пилота, это лишь проявления борьбы, в которой они с Миком хотят превзойти друг друга.

«Отношения между нами остаются такими же, как в начале сезона, несмотря на определенные трения, – заверил он. – Лично для меня вообще не имеет значения, с кем соперничать. Я подхожу к таким эпизодам с уважением и не собираюсь уступать больше [места], чем должен.

На ремарку репортера о том, что его действия доставляют сложности другим пилотам, Мазепин парировал: «Как и их – мне. И именно так оно и должно быть».

Говоря о том, что в последнее время их противостояние с Шумахером-младшим привлекает все больше внимания, россиянин объяснил происходящее желанием взять верх в дуэли с напарником.

«Между нами нет проблем, но я просто хочу быть впереди, – сказал он. – Мы не участники реалити-шоу, а гонщики. И хотя выступаем в одной команде, я хочу опережать его и продолжу стремиться к этому».

По словам Мазепина, он ожидает продолжение их дуэли с Шумахером уже в ближайший уик-энд в Монце.

Дополнительная информация: Олег Карпов