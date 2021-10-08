Мазепин о пятнице: Проблемой была слишком стабильная машина

После того как в прошлом году команды столкнулись с недостатком сцепления в Турции, многие выбрали неверные настройки перед началом Гран При этого года. В их числе оказалась и команда Haas. По словам Никиты Мазепина, в начале пятничных тренировок его машина была «чересчур стабильной».

«Мы начали сегодня с не самыми оптимальными настройками, – признал россиянин вечером. – Мы ожидали, что сцепления будет намного меньше, и поэтому в начале машина была слишком стабильной. Мне кажется, это был едва ли не первый раз, когда у нас возникли проблемы с тем, чтобы заставить машину повернуть. Так что, мы потратили какое-то время, чтобы это исправить. Но даже если так, лучше начинать со слишком стабильной машиной, чем со слишком нервной. В любом случае, времени у нас достаточно».

Мазепин впервые в карьере гоняется в Турции – и первые впечатления о трассе у него сложились положительные.

«Будучи новичком и приехав на одну из немногих трасс в Европе, с которой я еще не был знаком, я не знал, чего ожидать, – сказал он. – Плюс, исходя из информации от других пилотов, и из того, что можно было прочитать в социальных сетях, я думал, что пилотировать здесь достаточно трудно. Но с первого же круга я понял, что сцепление по сравнению с прошлым годом стало намного лучше.

Конфигурация трассы достаточно интересная, здесь нужно поймать ритм – и мне это нравится. Думаю, нас ждет хороший уик-энд».