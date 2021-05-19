Никита Мазепин стал одним из самых обсуждаемых персонажей на старте нынешнего сезона Формулы 1. Еще до дебюта москвича в чемпионате болельщики начали собирать подписи с призывами отстранить его от выступлений, а после каждого Гран При в социальных сетях постоянно обсуждаются его неудачи.

В среду перед началом Гран При Монако в ходе пресс-конференции FIA у Никиты спросили, как он справляется такого рода с критикой.

«Если говорить совсем честно, то чтобы делиться собственным опытом относительно действий в таких ситуациях, нужно быть активным пользователем социальных сетей, – ответил гонщик. – А о себе я такого сказать не могу.

Есть вещи, которые мне интересны [в социальных сетях] – как, например, посты от официального аккаунта Ф1, потому что это любопытный контент. Но в то же время, кому-то нравится видеть там определенные вещи. Для кого-то это важно, но я этих вещей не вижу.

Особенно в ходе гоночных уик-эндов, когда я использую свой телефон только для того, чтобы общаться с командой».

Отвечая на вопрос, не пытался ли он просить помощи у руководства Ф1 для улучшения своего имиджа в соцсетях, Мазепин сказал: «Я с ними об этом не говорил».