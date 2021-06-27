Мазепин о гонке в Штирии: Чувствовал себя морковкой

В Шпильберге Никита Мазепин получил реальный шанс переиграть в гонке своего партнера по Haas Мика Шумахера. Россиянин лучше стартовал, вышел вперед и сдерживал прессинг напарника.

Затем команда провела ему ранний пит-стоп, и хотя немец после более поздней остановки остался на трассе позади, на свежих шинах он догнал Мазепина и провел обгон.

Подводя итоги гонки на пресс-брифинге, Никита использовал образное описание: «Я чувствовал себя морковкой, которую высматривает кролик. И в итоге меня нашли и поймали.

Против меня дополнительно сыграла необходимость пропускать соперников на круг. Ты выезжаешь на грязный асфальт и теряешь температуру в шинах. Очень обидно, что так вышло.

Я пилотировал и думал, что мне ничего не надо в качестве новогоднего подарка, кроме возможности финишировать в одном круге с остальными. Потому что без этого у вас не может быть чистой гонки. Когда тебя догоняет группа соперников, кажется, что ты пропускаешь их бесконечно долго. Это очень болезненно для любого гонщика».

Говоря о дуэли с напарником на первом круге, москвич добавил: «Борьба вышла чистой. Мы подгоняем друг друга, что идет на пользу команде. При этом каждый уважает соперника и интересы команды. Я никого не пропущу просто так, но всегда веду борьбу с уважением и в рамках правил».

Дополнительная информация: Олег Карпов