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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новости

Мазепин: Нет смысла долго переживать из-за ошибок

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Российский пилот уверен, что оставил позади аварию в Бахрейне

Мазепин: Нет смысла долго переживать из-за ошибок

Дебютная гонка Никиты Мазепина в Формуле 1 получилась короткой – россиянин разбил машину уже на первом круге. Сразу после аварии он взял вину за случившееся на себя, а перед началом этапа в Имоле подчеркнул, что не собирается долго переживать по этому поводу.

«Забыть о случившемся было не так сложно, – сказал он, отвечая на вопрос об аварии. – У пилотов всегда бывают сложные дни, и надо уметь оставлять негатив позади.

Из подобных эпизодов можно извлечь уроки, и это всегда полезно – по крайней мере, для меня лично. Но смысла постоянно возвращаться к этой истории нет, потому что так невозможно добиться прогресса. Понять причины и проанализировать было важно, но это уже сделано – около недели назад. Сейчас все мои мысли о предстоящем уик-энде».

Он добавил: «Я уже полностью преодолел последствия аварии. Конечно, я был расстроен. Порой все происходит очень быстро, и в тот момент, когда я осознал, что оказался в стене, было больно. Но в Формуле 1 у нас 23 гоночных уик-энда.

У всех бывают взлеты и падения, и очень важно стараться извлекать как можно больше пользы из полученного опыта, даже отрицательного. Но нельзя позволять, чтобы негатив оставался с тобой, потому что это не позволит двигаться дальше».

По ходу уик-энда в Бахрейне Мазепина разворачивало на трассе не один раз, а ошибку в гонке допустил еще и напарник россиянина по Haas Мик Шумахер. Тем не менее, Никита не стал перекладывать вину за аварию на машину.

«Я бы не сказал, что машина сложна в управлении, – отметил он. – У меня все шло хорошо на тестах, но когда ты атакуешь на 101%, и когда ветер настолько силен и настольно порывист, я не ожидал [такой реакции машины] и не был готов. Однако я получил полезный опыт, и такого больше не повторится».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Олег Карпов

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