Мазепин: Не важно, хороша ли машина Haas

Россиянин Никита Мазепин в 2021 году дебютирует в Формуле 1 в составе команды Haas. В прошлом сезоне американский коллектив стал девятым в Кубке конструкторов, всего дважды попав в очковую зону по итогам Гран При.

Однако, Мазепина потенциальные проблемы со скоростью машины в грядущем сезоне не беспокоят.

«Я очень жду сезона, потому что переход в Формулу 1 это захватывающий шаг, независимо от скорости машины, – цитирует Мазепина GP Fans. – На данном этапе моей карьеры вообще не важно, хороша машина или нет. Конечно, я знаю, что у команды был трудный год, но я сосредоточен на подготовке к дебюту».