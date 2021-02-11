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Мазепин: Не важно, хороша ли машина Haas

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Мазепин: Не важно, хороша ли машина Haas
Автор:
, редактор

Российский пилот считает, что для дебюта в Ф1 подойдет любой болид

Россиянин Никита Мазепин в 2021 году дебютирует в Формуле 1 в составе команды Haas. В прошлом сезоне американский коллектив стал девятым в Кубке конструкторов, всего дважды попав в очковую зону по итогам Гран При. 

Однако, Мазепина потенциальные проблемы со скоростью машины в грядущем сезоне не беспокоят.

«Я очень жду сезона, потому что переход в Формулу 1 это захватывающий шаг, независимо от скорости машины, – цитирует Мазепина GP Fans. – На данном этапе моей карьеры вообще не важно, хороша машина или нет. Конечно, я знаю, что у команды был трудный год, но я сосредоточен на подготовке к дебюту».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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