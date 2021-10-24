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Формула 1 / Гран При США Новость

Мазепин не увидел проблем с соблюдением границ трассы

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, Ответственный редактор

Несмотря на регулярные выезды за пределы трассы по ходу тренировок и квалификации, российский пилот Ф1 не испытывает опасений перед стартом гонки

Мазепин не увидел проблем с соблюдением границ трассы

Впервые приехав на трассу в американском Остине, Никита Мазепин оказался последним по скорости в каждой из сессий пятницы и субботы. Помимо этого, судьи постоянно снимали у гонщика Haas быстрые круги, так как тот выезжал всеми колесами за белую линию в девятом или 19-м поворотах. 

Из-за этого в субботней тренировке Мазепин формально отстал от своего напарника Мика Шумахера на 27 секунд. 

Но сам пилот заверил, что в гонке – где после трех аналогичных нарушений пилотов будут штрафовать – он не допустит таких осечек.

«Все в порядке, – заверил Никита журналистов на субботней медиа-сессии. – Ситуация под контролем. Мне просто было важно понять баланс в быстрых поворотах, а сделать это можно только одним способом: атаковать и смотреть, как ведет себя машина. 

Так что мы пробовали различные настройки переднего крыла, меняли уровень лобового сопротивления. Когда пришло время – я смог получить оптимальную конфигурацию. Но, к сожалению, [на быстром квалификационном круге] мне на пути попался Aston Martin, это было в 15-м повороте. Я потерял там много времени. 

Круг мог получиться вполне неплохим [чтобы опередить Мика Шумахера], но не получился. А со всеми остальными тягаться нам сложно из-за нехватки скорости».

Мазепин добавил, что ему нравится трасса в Техасе и ее окрестности: «Здесь круто. Я ведь никогда не был в США. Как человечество по ходу своей истории покоряло континенты, так и мы испытываем приятные чувства, приезжая в разные места и выступая там».

При этом в гонке, по мнению москвича, у него не будет сложностей с тем, чтобы пропускать на круг более быстрых гонщиков – в Турции во время такого момента Никита едва не столкнулся с Льюисом Хэмилтоном.

«Если говорить прямо, то думаю, что тем, кто быстрее, будет не очень сложно обгонять нас, – объяснил он. – А вот в плане контроля за шинами гонка обещает быть сложной. Но как будут развиваться события – станет ясно только в воскресенье».

Из-за штрафов соперников Мазепин будет занимать на стартовом поле 17-е место.

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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