Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться

В Турции россиянин Никита Мазепин показал худшее время в квалификации и стартует подпоследним только потому, что Карлос Сайнс из-за штрафа был отправлен в конец решетки.

При этом напарник Мазепина по команде Haas Мик Шумахер стал 14-м, показав лучший результат в карьере.

Квалификация проходила в непривычных условиях: утром прошел дождь, и часть трассы оставалась влажной. Шумахер после квалификации заявил, что любит такое состояние асфальта, а вот Мазепин, напротив, признался, что не смог адаптироваться к столь непростым условиям.

«Для всех условия на трассе были тяжелыми, – сказал Шумахер. – Думаю, где-то 70% асфальта успело высохнуть и 30% оставались влажными. Из-за этого оказалось сложнее прогревать шины до рабочих температур.

Моя первая попытка в целом была удачной. Но во второй я потерял сцепление, и меня развернуло, а в третьей трафик помешал мне прогреть шины.

У меня неплохо получается работать с температурой шин на сухой трассе, пожалуй здесь лучше, чем на многих других. Но на подсыхающем асфальте просто сложно одновременно выполнять все необходимые для прогрева действия и стараться не помешать тем, кто на быстром круге.

Нужно найти правильную позицию, когда вокруг нет других машин, прогреть шины и успеть на быстрый круг. У меня пока это не очень хорошо получается. К счастью, у меня еще будет много возможностей отработать это в следующем году».