Мазепин не стал раздувать утренний инцидент с Хэмилтоном
После эпизода с невольной блокировкой со стороны Льюиса Хэмилтона пилот Haas стал еще сильнее уважать семикратного чемпиона мира
Никита Мазепин стал участником одного из наиболее ярких субботних инцидентов на Гран При Саудовской Аравии. На одном из быстрых кругов в утренней тренировке пилот был вынужден на скорости около 250 км/ч съехать в асфальтовую зону безопасности, объезжая находившийся на идеальной траектории и двигавшийся весьма медленно болид Льюиса Хэмилтона.
Со стороны ситуация выглядела весьма опасной. Экс-пилот Ф1 и комментатор телеканала Sky F1 Мартин Брандл в эфире заявил, что умелые действия россиянина помогли избежать серьезной аварии – а судьи этапа посчитали инцидент достойным рассмотрения и с этой целью вызвали пилота Mercedes «на ковер». Впрочем, в итоге британец отделался предупреждением, а команда Mercedes – денежным штрафом.
Нетрудно догадаться, что вечером в субботу главной темой общения между Мазепиным и представителями прессы был именно инцидент в тренировке. При этом выяснилось, что россиянин более чем доброжелательно настроен по отношению ко всем, кого в теории можно было бы обвинить в создании опасной ситуации.
«Я проходил связку 7-го и 8-го поворотов, – рассказал пилот Haas о случившемся утром. – Они проходятся полным газом – и при этом слепые. И я понятия не имел, что на траектории есть машина. Поэтому я не отпускал газ, пока не увидел Льюиса – и не понял, что он не собирается освобождать мне дорогу.
Обычно в этом случае ты произносишь пару не самых приятных слов. Все-таки мы на быстрых кругах выкладываемся по максимуму – а из-за таких инцидентов все внезапно рассыпается. Но у меня такое раньше уже случалось.
В целом я бы не сказал, что это было так уж страшно. Мы специально отрабатываем реакции на такие вещи. И в этот раз все закончилось хорошо. Мы с Льюисом потом обменялись сообщениями на эту тему. Я ему написал, что надеюсь на хорошую квалификацию в его исполнении – и у него все получилось.
Льюису было жаль, что все так произошло – он написал мне, что команда в целом сработала не лучшим образом. И приятно видеть, что гораздо более опытный пилот внимательно относится к этим вещам. В Формуле 2, к примеру, бывают гонщики, которые вообще не задумываются об этом – а семикратный чемпион Формулы 1 задумывается. Это здорово.
Что касается возможного штрафа… Мне нравится Льюис, и я желаю ему всего наилучшего в борьбе за титул. И совсем не хотелось бы, чтобы его наказывали за какие-то моменты, связанные со мной. Я подозреваю, что он в тот момент был сосредоточен на переключателях на руле – и думал о том, как выжать из машины еще немного в квалификации. Если для этого надо было пожертвовать одним из моих кругов на тренировке – да ради бога.
Конечно, в условиях, когда ты едешь быстро и мало что видишь, мы вынуждены полагаться на инженеров. Но инженеры ведь не роботы – они люди, перед ними стоит много задач. И сообщать пилоту о его положении на треке – не единственная. Поэтому если кто-то решит критиковать за случившееся инженера, эта критика будет незаслуженной. И если нужен объект для критики – я готов взять вину на себя».