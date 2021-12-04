Мазепин не стал раздувать утренний инцидент с Хэмилтоном

Никита Мазепин стал участником одного из наиболее ярких субботних инцидентов на Гран При Саудовской Аравии. На одном из быстрых кругов в утренней тренировке пилот был вынужден на скорости около 250 км/ч съехать в асфальтовую зону безопасности, объезжая находившийся на идеальной траектории и двигавшийся весьма медленно болид Льюиса Хэмилтона.

Со стороны ситуация выглядела весьма опасной. Экс-пилот Ф1 и комментатор телеканала Sky F1 Мартин Брандл в эфире заявил, что умелые действия россиянина помогли избежать серьезной аварии – а судьи этапа посчитали инцидент достойным рассмотрения и с этой целью вызвали пилота Mercedes «на ковер». Впрочем, в итоге британец отделался предупреждением, а команда Mercedes – денежным штрафом.

Нетрудно догадаться, что вечером в субботу главной темой общения между Мазепиным и представителями прессы был именно инцидент в тренировке. При этом выяснилось, что россиянин более чем доброжелательно настроен по отношению ко всем, кого в теории можно было бы обвинить в создании опасной ситуации.

«Я проходил связку 7-го и 8-го поворотов, – рассказал пилот Haas о случившемся утром. – Они проходятся полным газом – и при этом слепые. И я понятия не имел, что на траектории есть машина. Поэтому я не отпускал газ, пока не увидел Льюиса – и не понял, что он не собирается освобождать мне дорогу.

Обычно в этом случае ты произносишь пару не самых приятных слов. Все-таки мы на быстрых кругах выкладываемся по максимуму – а из-за таких инцидентов все внезапно рассыпается. Но у меня такое раньше уже случалось.

В целом я бы не сказал, что это было так уж страшно. Мы специально отрабатываем реакции на такие вещи. И в этот раз все закончилось хорошо. Мы с Льюисом потом обменялись сообщениями на эту тему. Я ему написал, что надеюсь на хорошую квалификацию в его исполнении – и у него все получилось.

Льюису было жаль, что все так произошло – он написал мне, что команда в целом сработала не лучшим образом. И приятно видеть, что гораздо более опытный пилот внимательно относится к этим вещам. В Формуле 2, к примеру, бывают гонщики, которые вообще не задумываются об этом – а семикратный чемпион Формулы 1 задумывается. Это здорово.

Что касается возможного штрафа… Мне нравится Льюис, и я желаю ему всего наилучшего в борьбе за титул. И совсем не хотелось бы, чтобы его наказывали за какие-то моменты, связанные со мной. Я подозреваю, что он в тот момент был сосредоточен на переключателях на руле – и думал о том, как выжать из машины еще немного в квалификации. Если для этого надо было пожертвовать одним из моих кругов на тренировке – да ради бога.

Конечно, в условиях, когда ты едешь быстро и мало что видишь, мы вынуждены полагаться на инженеров. Но инженеры ведь не роботы – они люди, перед ними стоит много задач. И сообщать пилоту о его положении на треке – не единственная. Поэтому если кто-то решит критиковать за случившееся инженера, эта критика будет незаслуженной. И если нужен объект для критики – я готов взять вину на себя».