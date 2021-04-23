На недавнем Гран При Эмилии-Романьи россиянин Никита Мазеепин впервые записал на свой счет финиш в гонке Формулы 1. Пилот Haas воспринимает этот факт как свидетельство своего прогресса – прогресса, который особенно радует гонщика на фоне того, насколько непросто проходит процесс адаптации к Ф1.

«Пока Формула 1 просто не дает мне передышки. Я понимаю, что здесь по определению все непросто, но обе квалификации, которые я проехал, были весьма сумбурными, – рассказал пилот журналистам вскоре после финиша гонки в Имоле. – Времени не так много, а происходит, наоборот, много всего.

При этом важно продолжать учиться. И сейчас я чувствую, что постоянно прогрессирую, Но впереди еще очень много работы. По сравнению с турнирами, где я выступал раньше, Формула 1 – нечто совершенно особенное. И она требует от тебя очень многого.

Впрочем, я уверен, что проведу в паддоке как минимум еще несколько лет, поэтому я бы не стал сейчас впадать в панику. Если в процессе адаптации выбрать избыточно агрессивный подход, можно потерять очень много – вместо того, чтобы методично снимать по своего результата по паре десятых. Надо фокусироваться на постепенном и методичном процессе – на этом я сейчас и фокусируюсь».

Дополнительная информация: Адам Купер и Олег Карпов