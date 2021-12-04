Мазепин не смог вспомнить похожих на Джидду трасс. А Сайнс смог

Трасса в Джидде, где в этот уик-энд проходит первый в истории Гран При Саудовской Аравии, считается непохожей на все другие: она одновременно очень быстрая и при этом городская.

Так, россиянин Никита Мазепин после тренировки в Джидде признался, что за всю карьеру не встречал ничего подобного. А вот более опытный пилот Ferrari Карлос Сайнс смог вспомнить, где в последний раз испытывал схожие ощущения.

«Эта трасса очень сильно отличается от любой другой, – сказал Сайнс после тренировки. – Честно говоря, я последний раз испытывал что-то подобное разве что на городской трассе в Макао. Это трек с очень большой интенсивностью, что приводит к выплеску адреналина.

Ты едешь очень близко к стенам. Я старался поворачивать так, чтобы максимально близко проходить от внутренних стен. Это было совершенным сумасшествием, но здесь все в равных условиях. Сегодня все было безопасно, надеюсь также будет и весь уик-энд».

Судя по всему, Сайнс имел ввиду Гран При Макао, в котором он принимал участие в 2011 и 2012 годах.