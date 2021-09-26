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Формула 1 / Гран При России Новости

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1

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При этом Никита не уверен, что будет выступать за папу

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1

Никита Мазепин стал пилотом Haas в том числе благодаря поддержке своего отца, миллиардера Дмитрия Мазепина, чья компания «Уралкалий» стала титульным спонсором команды. Ранее Мазепин-старший пытался стать владельцем команды Формулы 1 и, по слухам, до сих пор не отказался от этой идеи. 

Мазепин-младший считает, что его отец мог добиться успеха с собственным коллективом Ф1, но не уверен, что сразу перешел бы в него из Haas.

«Это был бы интересный вариант для него, – цитирует Мазепина газета Bild am Sonntag. – Он превращает в золото все, за что берется. Но я очень лоялен Haas. Так что если бы он купил команду, я бы с интересом за ней наблюдал и надеялся ее победить.

Не стану исключать вариант с переходом в команду отца. Сейчас моя команда на десятом месте из десяти возможных, но я верен Haas и хочу добиться успеха с ней».

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