Мазепин назвал Мика лучшим другом. Ему не поверили
По словам российского гонщика, он пригласил своего напарника на зимних каникулах в Россию и обещал показать медведей
После Гран При Турции журналисты голландского телеканала Ziggo Sport спросили у россиянина Никиты Мазепина о том, кто является его лучшим другом в Формуле 1. И тот не сомневаясь назвал имя своего напарника Мика Шумахера.
Журналист усомнился в правдивости слов Мазепина и даже шутя обвинил россиянина в обмане.
«Почему это я лгу? – ответил гонщик Haas. – Он и правда самый близкий мне человек в боксах. На каникулах он собирается приехать ко мне в Москву, хочет увидеть снег и наших медведей».
На это Мазепина в шутку спросили, нет ли у него коварного плана заманить напарника в Сибирь, чтобы там его и оставить.
«Нет, правда, он действительно сам хочет увидеть медведей и снег», – сказал рассмеявшись россиянин.
Читайте также:
Предыдущая новость
Слухи: Mercedes поменяет Petronas на саудовского спонсора
Следующая новость
Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю