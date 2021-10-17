Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Слухи: Mercedes поменяет Petronas на саудовского спонсора Следующая / Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю
Формула 1 Новости

Мазепин назвал Мика лучшим другом. Ему не поверили

Автор:
, Редактор

По словам российского гонщика, он пригласил своего напарника на зимних каникулах в Россию и обещал показать медведей

Мазепин назвал Мика лучшим другом. Ему не поверили

После Гран При Турции журналисты голландского телеканала Ziggo Sport спросили у россиянина Никиты Мазепина о том, кто является его лучшим другом в Формуле 1. И тот не сомневаясь назвал имя своего напарника Мика Шумахера.

Журналист усомнился в правдивости слов Мазепина и даже шутя обвинил россиянина в обмане.

«Почему это я лгу? – ответил гонщик Haas. – Он и правда самый близкий мне человек в боксах. На каникулах он собирается приехать ко мне в Москву, хочет увидеть снег и наших медведей».

На это Мазепина в шутку спросили, нет ли у него коварного плана заманить напарника в Сибирь, чтобы там его и оставить.

«Нет, правда, он действительно сам хочет увидеть медведей и снег», – сказал рассмеявшись россиянин.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Слухи: Mercedes поменяет Petronas на саудовского спонсора

Предыдущая новость

Слухи: Mercedes поменяет Petronas на саудовского спонсора

Следующая новость

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Алонсо рассказал о том, чему научился у Шумахера
Формула 1

Алонсо рассказал о том, чему научился у Шумахера

Марко сравнил юниора Red Bull с Маклареном
DTM

Марко сравнил юниора Red Bull с Маклареном

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры
Формула 1

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции Гран При Турции
Формула 1

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону Гран При Турции
Формула 1

Мазепин объяснил, почему не виноват в помехе Хэмилтону

Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться Гран При Турции
Формула 1

Мазепин не сумел прогреть шины. Но обещал научиться

Самое читаемое Сегодня

Хорнер о 2022 годе: Надеюсь, что будет скучно
Формула 1 Формула 1

Хорнер о 2022 годе: Надеюсь, что будет скучно

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Слухи: Mercedes поменяет Petronas на саудовского спонсора
Формула 1 Формула 1

Слухи: Mercedes поменяет Petronas на саудовского спонсора

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM
DTM DTM

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю
Формула 1 Формула 1

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!
Формула 1 Формула 1

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1
Формула 1 Формула 1

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1

Самое важное:

Алонсо рассказал о том, чему научился у Шумахера
Формула 1 Формула 1

Алонсо рассказал о том, чему научился у Шумахера

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры
Формула 1 Формула 1

Глава Alpine дал команде 100 гонок для выхода в лидеры

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю
Формула 1 Формула 1

Хорнер пообещал достроить завод двигателей к апрелю

Мазепин назвал Мика лучшим другом. Ему не поверили
Формула 1 Формула 1

Мазепин назвал Мика лучшим другом. Ему не поверили

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.