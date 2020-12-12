Мазепин навел экс-пилота Формулы 1 на мысль о вреде обнулений

Люди, имеющие непосредственное отношение к Формуле 1, продолжают обсуждать скандал вокруг неоднозначного видео с участием Никиты Мазепина. При этом вспоминают не только о самом ролике, но и спорном поведении российского пилота на гоночных трассах. В частности, в этом году москвича трижды был наказан за некорректную борьбу, лишившись победы в Спа и подиума в Бахрейне.

Пол ди Реста, экс-пилот Ф1 и комментатор британского канала Sky Sports, обратил внимание, что в этом сезоне Мазепин набрал 11 штрафных баллов. Если бы россиянин продолжил выступать в Ф2, серьезное нарушение в начале следующего сезона привело бы к временному отстранению пилота от соревнований. А вот подписав недавно контракт на выступления в Ф1 в составе команды Haas, россиянин «обнулил» свой счет. Ди Реста считает такую схему не самой эффективной.

«Думаю, важно, что штрафные баллы сохранялись за пилотом даже при переходе из картинга в формулы. Чтобы все знали и помнили, как ты ведешь себя на трассе. К пониманию того, что за проступки приходится отвечать, пилоты должны привыкать до прихода в самый быстрый класс. В рамках одного соревнования, Формулы 1 или Формулы 2, баллы действуют год. Было бы правильно сохранять их и при смене турнира. Даже если пилот ушел из Ф1, к примеру».

Своим мнением о ситуации поделился и коллега ди Ресты по Sky Sports, также ранее выступавший в Ф1 Энтони Дэвидсон: «Я верю, что команда Haas отнесется к этому серьезно – от души на это надеюсь. Мы не хотим, чтобы о нашем спорте вспоминали из-за таких случаев. В спорте твое поведение крайне важно – ты ведь сам себе бренд. И думаю, у всех в паддоке примерно одинаковые ценности и одинаковые мысли на этот счет».