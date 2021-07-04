Мазепин нашел позитив в Гран При Австрии: сжег много калорий

Второй уик-энд в Шпильберге сложился для американской команды немногим лучше первого: у машины VF-21 вновь не было скорости, и Мик Шумахер с Никитой Мазепиным стали последними как в субботу, так и в воскресенье.

При этом от победившего Макса Ферстаппена оба отстали уже не на три, как неделей раньше, а всего на два круга.

«Думаю, сегодня наш гоночный темп был не так и плох, – резюмировал на медиа-сессии глава команды Гюнтер Штайнер. – Мы смогли избежать неприятностей. И еще нам гораздо меньше, чем неделю назад, мешали голубые флаги. Отчасти из-за нашей тактики, отчасти потому, что мальчишки учатся работать с ними».

Мазепин добавил: «Очень долгая гонка. Я бы предпочел, чтобы в этот уик-энд мы выступали где-то в другом месте. Лучше всего там, где я прежде еще не гонялся. Там хотя бы была возможность познакомиться с новой трассой.

А в этот раз позитив можно найти разве что в том, что я проехал немало кругов и сжег немало калорий».

Штайнер согласился, что в этот раз выступление Haas не стало триллером.

«Я бы не назвал гонку скучной, – попытался он сделать хорошую мину при плохой игре. – Вы всегда должны искать что-то хорошее. В нашем случае это радость от отсутствия неприятностей.

Хотя, конечно, интерес возникает только тогда, когда вы сражаетесь с соперниками. Это не так здорово, как вести спор за очки, но хотя бы что-то. Но все равно, я бы не назвал гонку скучной. Скорее, она вышла не самой захватывающей».

Дополнительная информация: Олег Карпов