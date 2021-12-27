Мазепин нашел объяснения провалу в дебютном сезоне в Ф1

В 2021 году в Формуле 1 дебютировал российский гонщик Никита Мазепин. Он провел сезон с командой Haas, руководство которой с самого начала приняло решение не дорабатывать болиды 2021 года, а сосредоточиться исключительно на постройке совершенно новых машин по регламенту 2022 года.

Никто из гонщиков Haas в 2021 году не заработал очков, однако Мазепин провел сезон слабее своего напарника Мика Шумахера, регулярно проигрывая ему в квалификациях и финишируя позади немца в гонках.

«Что касается сезона, то он был непростой, – признал Мазепин, который вчера стал участником телепередачи «Все на Матч!». – Наверное, два самых тяжелых момента: адаптироваться к нестабильной машине, с которой тяжело подружиться, а также тот факт, что я перешел из Ф2 в Ф1. Там я всегда боролся за победу, а здесь мы занимали 18-20 место. Это перестройка менталитета – ты так же можешь выполнять работу на отлично, но это не всегда приводит к пьедесталам и трофеям.

Идеальный болид для меня тот, который будет давать уверенность. В этом сезоне, когда менялся ветер, машина вела себя иначе. Нужно вернуть ту стабильность, которая была у Red Bull, Mercedes и Ferrari, но не было у нас».

Последний Гран При в Абу-Даби Мазепин пропустил из-за положительного теста на коронавирус. Тогда команда говорила, что у Никиты нет никаких симптомов, но теперь он признался, что все же переболел.

«Как перенес коронавирус? Очень рад, что чувствую себя хорошо. Боялся повредить легкие, но сейчас чувствую себя хорошо», – сказал гонщик.