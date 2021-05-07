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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Мазепин начал Гран При Испании с вылета в гравий: фото

Четвертый этап дебютного сезона стартовал для россиянина не лучшим образом…

Мазепин начал Гран При Испании с вылета в гравий: фото

Едва выехав из боксов в первой тренировке, россиянин не удержал машину под контролем в связке седьмого и восьмого поворотов – ее дернуло в сторону, что напомнило события на первом круге гонки в Бахрейне. 

Москвич улетел в гравий, но смог найти заднюю передачу и вернуться на асфальт, после чего продолжил сессию.

Вскоре после этого он создал помеху Шарлю Леклеру. Пилот Ferrari сказал по радио: «Мазепин никогда не изменится».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Сессия Первая тренировка
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team

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