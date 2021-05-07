Мазепин начал Гран При Испании с вылета в гравий: фото
Четвертый этап дебютного сезона стартовал для россиянина не лучшим образом…
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Едва выехав из боксов в первой тренировке, россиянин не удержал машину под контролем в связке седьмого и восьмого поворотов – ее дернуло в сторону, что напомнило события на первом круге гонки в Бахрейне.
Москвич улетел в гравий, но смог найти заднюю передачу и вернуться на асфальт, после чего продолжил сессию.
Вскоре после этого он создал помеху Шарлю Леклеру. Пилот Ferrari сказал по радио: «Мазепин никогда не изменится».
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Испании
|Сессия
|Первая тренировка
|Пилоты
|Никита Мазепин
|Команды
|Haas F1 Team