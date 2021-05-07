Мазепин начал Гран При Испании с вылета в гравий: фото

Едва выехав из боксов в первой тренировке, россиянин не удержал машину под контролем в связке седьмого и восьмого поворотов – ее дернуло в сторону, что напомнило события на первом круге гонки в Бахрейне.

Москвич улетел в гравий, но смог найти заднюю передачу и вернуться на асфальт, после чего продолжил сессию.

Вскоре после этого он создал помеху Шарлю Леклеру. Пилот Ferrari сказал по радио: «Мазепин никогда не изменится».