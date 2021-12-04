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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Мазепин: На трассе в Джидде сложно понять где ты

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Российский гонщик пожаловался на то, что многие повороты похожи, а освещение недостаточно

Мазепин: На трассе в Джидде сложно понять где ты

Городская трасса в Джидде, где в этот уик-энд проходит первый в истории Гран При Саудовской Аравии, является совершенно новой, и вчера пилоты Формулы 1 стали первыми гонщиками, кто по ней проехал. Большинству трасса понравилась, но российский гонщик Никита Мазепин нашел в Джидде несколько недостатков.

«Эта трасса очень сильно отличается от всего, что мы встречали прежде, – рассказал Мазепин на пресс-конференции в пятницу после заездов. – Я не только в этом году, но и за всю свою карьеру ничего подобного не видел.

Здесь нужна уверенность, но также трассу нужно очень хорошо знать, так как многие повороты выглядят одинаково и потому сложно понять, где ты сейчас находишься. К тому же мне показалось, что освещение на трассе оставляет желать лучшего.

Так что с наступлением темноты становится сложно понять, куда ехать. Хорошо, что удалось сегодня потренироваться. Но это совсем не похоже на то, где мы ездили две недели назад».

Мазепин уступил своему напарнику по Haas Мику Шумахеру в лучшем времени круга и объяснил, что это связано с тем, что у него старый болид из начала года, который к тому же не настраивался под быстрые круги.

«Я использовал тот же старый болид, на который пересел в Катаре, – рассказал гонщик. – Мы пытались его перенастроить, но сегодня он сознательно не был настроен на быстрые квалификационные круги. По сравнению с прошлым этапом машина определенно стала лучше, но нам еще есть где поискать дополнительную скорость».

Также Мазепин подтвердил слова других гонщиков о том, что в Джидде сложно удерживать шины в рабочем диапазоне температур. Вспомнил он об этом в связи с заносом, который случился с ним на трассе.

«Это было на относительно медленном участке, я был с полным баком, но старался атаковать не ради скорости, а чтобы понять, как быстро деградирует резина. Так вот, шины здесь изнашиваются достаточно медленно. Скорее сложность заключается в контроле за их температурой. И я ожидаю, что с каждым днем сцепление с трассой будет меняться», – заявил пилот Haas.

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