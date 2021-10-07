Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова

На Гран При Турции россиянин Никита Мазепин будет работать с новым гоночным инженером. Как сообщила команда Haas, основной инженер российского пилота Доминик Хэйнс пропустит два ближайших этапа по личным причинам. Вместо него с Мазепиным будет работать Аяо Комацу.

Японец сейчас исполняет роль главного инженера команды, но имеет большой опыт работы в качестве гоночного инженера. Комацу десять лет провел в Lotus/Renault, где поработал, в частности, с Виталием Петровым. В Haas он перебрался в 2016 году тоже в качестве гоночного инженера, придя вместе с пилотом Роменом Грожаном.

Мазепин проводит дебютный сезон в Формуле 1. Его лучшим результатом на данный момент является 14 место на Гран При Азербайджана.