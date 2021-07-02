Мазепин: Мы с инженерами говорим на разных языках

Взаимопонимание Никиты Мазепина с инженерами команды Haas в настоящий момент нельзя назвать стопроцентным. Такой вывод можно сделать на основании мини-интервью, которое россиянин после завершения пятничных тренировок дал медиа-группе чемпионата мира. При этом пилот сообщил кое-какие любопытные подробности о том, как выглядит программа работы американского коллектива по ходу первых заездов уик-энда.

«Мы используем пятничные тренировки, чтобы поэкспериментировать с настройками – пытаемся найти что-то, что позволило бы сделать заметный шаг вперед, – рассказал Мазепин. – И надо сказать, эти пробные настройки весьма экстремальны. А результаты порой разочаровывают.

Аэродинамическая конфигурация машины – одна из наиболее непростых, с которыми я сталкивался. И проблема с настройками – в том, что от работы с ними часто нет толка из-за того, как машина реагирует на изменения. Я порой просто теряюсь.

Я привык по младшим формулам, что у хорошо аэродинамически сбалансированной машины будет скорее избыточная поворачиваемость, но в Формуле 1 нет столь жесткого правила. Плюс изменения настроек сказываются на том, как шины работают по ходу круга, насколько эффективны стандартные действия по их прогреву. Так что, для меня все порой оказывается непривычным и не слишком понятным.

Похоже, мне стоит сходить на какие-нибудь курсы для инженеров. Ведь я все время считал, что пилот делает свою работу, а инженеры – свою. А сейчас складывается ощущение, что мы говорим на разных языках. Я без шуток хочу разобраться в кое-каких нюансах – чтобы понять, как я могу повлиять на улучшение ситуации с машиной. Ибо сейчас мне кажется, что эту ситуацию нельзя назвать многообещающей».