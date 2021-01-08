Мазепин может взять в Haas работников из Формулы 2

Haas готова взять в команду работников Hitech GP, если это поможет освоиться новичку Формулы 1 Никите Мазепину. Мазепин выступал за Hitech в Формуле 2 в прошлом сезоне и стал пятым в чемпионате после 18-го места годом ранее.

Россиянин отмечал, что его прогресс был связан в том числе и с тем, что ему гораздо лучше работалось с Hitech, чем с ART в 2019-м. Отметим, что Hitech руководит Оливер Оукс, с которым Никита сотрудничал еще в картинге. В связи с этим босс Haas Гюнтер Штайнер не против нанять кого-то из знакомых Мазепину работников.

«Я выстроил хорошие отношения с Оливером, потому что он приглядывал за Никитой, – рассказал Штайнер. – Кажется, они вместе еще с картинга. Сейчас наша команда уже готова принять Мазепина, но если [сотрудники Hitech] могут что-то нам добавить, то почему бы и нет».