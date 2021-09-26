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Формула 1 / Гран При России Новость

Мазепин: Мой первый круг был сродни победе в гонке

Автор:
, Ответственный редактор

Россиянин из команды Haas отлично начал домашнюю гонку, хоть и не сумел в дальнейшем воспользоваться этим

Мазепин: Мой первый круг был сродни победе в гонке

Многочисленные штрафы соперников дали Никита Мазепину возможность подняться на 15-ю стартовую позицию домашней гонки в Сочи. И хотя позади него оказались Макс Ферстаппен, Валттери Боттас и Шарль Леклер, гонщик Haas не просто удержался на своем месте, но и смог подняться еще выше. 

По ходу первого круга Мазепин обошел троих соперников, а в дальнейшем пытался по мере сил удерживать достигнутое. 

«Старт вышел хорошим, но было сложно, – рассказал он после финиша. – На самом деле, надо говорить не про старт, а про весь первый круг. Я поднялся до 12-го места – и сказал бы, что для нас это сродни победе в гонке».

Он добавил: «После этого я был доволен тем, как справлялся с ситуацией. Мне удавалось сдерживать более быстрых соперников позади. Было непросто, но до пит-стопа я неплохо справлялся с этим. Ну а после просто вел свою гонку.

Отыграть что-то еще было крайне сложно, но я очень доволен тем, как точно команда выбрала момент для перехода на промежуточные шины. Это позволило нам отыграть время». 

По ходу дистанции Мазепин оказался позади своего партнера по Haas Мика Шумахера, а после схода немца завершил дистанцию на 18-й позиции.

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Дополнительная информация: Адам Купер

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