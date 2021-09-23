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Формула 1 Новость

Мазепин: Мне очень нравится Мик, но гонок это не касается

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, Ответственный редактор

Россиянин рассказал о непростых отношениях с партнером по Haas, которые начались еще во времена их выступлений в картинге

Мазепин: Мне очень нравится Мик, но гонок это не касается

Никита Мазепин и Мик Шумахер почти не имеют возможности догнать своих соперников по Формуле 1 из-за недостаточной скорости машин Haas, потому большую часть времени двум дебютантам остается соперничать лишь между собой.

Это уже не раз приводило к опасным ситуациям на трассе, столкновениям и взаимным упрекам.

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В преддверии уик-энда в Сочи российский пилот стал гостем официального подкаста Ф1 Beyong the Grid, где рассказал об отношениях с напарником. 

«Событий очень много, но в то же время ничего не происходит, – признался Никита. – Мне кажется, тут все просто: два молодых гонщика нацелены покорить Формулу 1, но оба оказались в очень сложной ситуации. Реалистично в этом сезоне мы можем бороться только друг с другом.

Если я финиширую 19-м, то считаю это отличным результатом, а если стану 20-м, то уик-энд оказывается для меня неудачным.

В любой другой категории нет вообще никакой разницы между 19-м и 20-м местами. Но для нас это или все, или ничего.

Думаю, такое положение вещей сказалось на его отношении ко мне, но мне сложно оценивать детали. Что есть – то есть. Не знаю, как долго нам еще предстоит выступать вместе, но не ожидаю, что дальше будет проще».

В преддверии Гран При России Haas подтвердила, что Мазепин и Шумахер продолжат выступать за нее в 2022 году.

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Никита добавил, что они с Шумахером выступали вместе еще в картинге, и уже тогда их отношения были далеки от идеальных.

«Мы с Миком знакомы уже давно, – рассказал москвич. – Уже в картинге все было точно так же. Люди забыли, но уже тогда все шло не особенно гладко. 

Я тогда хотел пробиться в Формулу 1 и выигрывать гонки, он стремился точно к тому же самому. Иногда все было просто, иногда сложнее, были и откровенно тяжелые моменты.

Но я все равно испытываю к Мику большую внутреннюю симпатию. Он кажется мне невероятно талантливым парнем, который добился потрясающих успехов по ходу карьеры. Впрочем, это касается лишь того, что вне гонок. 

А на трассе для меня вообще не имеет значения, с кем с сражаюсь. Для меня есть только соперники, и в последних гонках он [Шумахер] остается единственным соперником, которого я могу опередить. И здесь никакие личные отношения не имеют для меня значения».

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