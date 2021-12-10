Мазепин: Мне не было комфортно в этом болиде

Российский пилот команды Haas Никита Мазепин оказался самым медленным в пятничных тренировках перед Гран При Абу Даби. Этому, впрочем, есть как минимум два объяснения.

Во-первых, команда не смогла починить ни одну из машин Мазепина, которые пострадали в Катаре и Саудовской Аравии, так что предоставила ему третью, по поводу качеств которой еще в начале сезона были сомнения. А во-вторых, у Haas попросту не осталось запчастей на случай еще одной аварии, так что если бы Мазепин ударился в тренировке об отбойник, то на этом этап (и сезон) был бы для него окончен.

«Мне нравится Абу-Даби, этот обновленный трек, – сказал Мазепин в эфире F1 TV. – Хотя и в старой конфигурации я любил здесь ездить. Теперь у нас 16 поворотов вместо 21, стало быстрее, но все равно интересно.

А вот машина не показалась мне великолепной. Я не чувствовал себя в ней комфортно, не могу даже сказать, что нужно поправить. Да и в целом, сезон подходит к концу, и мне бы не хотелось обсуждать болид уходящего года.

Сам я сегодня определял пределы возможного с осознанием, что запасных частей у нас нет. Так что никакого лишнего риска я не допускал. В целом на этой трассе опасным представляется только участок, проходящий под мостом, в остальных местах трасса весьма безопасна».