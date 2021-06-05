Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Алонсо призвал наказывать пилотов за красные флаги Следующая / Норрис назвал штраф нечестным и попросил пересмотреть его
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Мазепин: Критиковали меня? Критикуйте и Хэмилтона с Пересом

Российский пилот предложил публике быть более последовательной в осуждении пилотов за определенные проступки

Мазепин: Критиковали меня? Критикуйте и Хэмилтона с Пересом

Никита Мазепин вечером в субботу обратил внимание журналистов, что в этом сезоне стал мишенью избирательной критики со стороны публики. 

На первых гонках сезона эксперты и простые болельщики не раз возмущались обгонами, которые российский пилот совершал в квалификации во время разгонного круга. Считается, что между пилотами существует негласная договоренность их избегать – и тем не менее, такие случаи происходят регулярно. Не один и не два таких эпизода имели место и по ходу квалификации на проходящем сейчас Гран При Азербайджана.

Читайте также:

«Для меня ситуация предельно проста, – ответил пилот Haas журналистам, поинтересовавшимся его мнением на эту тему. – И я бы хотел обратиться ко всем людям, критиковавшим меня, с просьбой обратить свою критику и на других гонщиков. Ведь правила остаются правилами, они должны быть одинаковыми для всех пилотов.

А не лучших ли представителей нашего спорта, таких как Льюис и Чеко, можно было сегодня увидеть делающими нечто подобное? Но я не вижу и не слышу, чтобы это активно обсуждалось. Для меня это не трагедия. Но хорошо бы выбрать определенное отношение к этому в Формуле 1».

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Алонсо призвал наказывать пилотов за красные флаги

Предыдущая новость

Алонсо призвал наказывать пилотов за красные флаги

Следующая новость

Норрис назвал штраф нечестным и попросил пересмотреть его

Норрис назвал штраф нечестным и попросил пересмотреть его
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Никита Мазепин

Самое читаемое

1
Формула 1

Безупречный Леклер, сломанный Боттас. Герои и неудачники субботы

2
Формула 1

Ферстаппен: Просто тупая квалификация

3
Формула 1

«Могли обогнать Хэмилтона». Скорость AlphaTauri поставила Гасли в тупик

4
Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

1дн
5
Формула 1

Mercedes пожертвовала Боттасом? Мнения разделились

Самое важное:
Боттас обвинил машину в провале в квалификации
Формула 1

Боттас обвинил машину в провале в квалификации

30мин
Леклер назвал поул Ferrari справедливым
Статья с видео
Формула 1

Леклер назвал поул Ferrari справедливым

33мин
Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота
Формула 1

Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота

Хорнер не уверен, что Ферстаппен взял бы поул в Баку
Формула 1

Хорнер не уверен, что Ферстаппен взял бы поул в Баку

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать
Формула 1

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота Гран При Азербайджана
Формула 1

Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако! Гран При Азербайджана
Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

Штайнер: Я и не ждал от Мазепина аварий в Монако Гран При Азербайджана
Формула 1

Штайнер: Я и не ждал от Мазепина аварий в Монако

Самое читаемое Сегодня

Безупречный Леклер, сломанный Боттас. Герои и неудачники субботы
Формула 1 Формула 1

Безупречный Леклер, сломанный Боттас. Герои и неудачники субботы

Ферстаппен: Просто тупая квалификация
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Просто тупая квалификация

Боттас обвинил машину в провале в квалификации
Формула 1 Формула 1

Боттас обвинил машину в провале в квалификации

Mercedes пожертвовала Боттасом? Мнения разделились
Формула 1 Формула 1

Mercedes пожертвовала Боттасом? Мнения разделились

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!
Формула 1 Формула 1

Радиообмен: Мазепин смог. А потому что не в Монако!

«Он просто пустозвон». Вольф жестко ответил Хорнеру
Формула 1 Формула 1

«Он просто пустозвон». Вольф жестко ответил Хорнеру

«Могли обогнать Хэмилтона». Скорость AlphaTauri поставила Гасли в тупик
Формула 1 Формула 1

«Могли обогнать Хэмилтона». Скорость AlphaTauri поставила Гасли в тупик

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать
Формула 1 Формула 1

Сайнс объяснил аварию в квалификации: Не мог решить, что делать

Самое важное:

Боттас обвинил машину в провале в квалификации
Формула 1 Формула 1

Боттас обвинил машину в провале в квалификации

Леклер назвал поул Ferrari справедливым
Статья с видео
Формула 1 Формула 1

Леклер назвал поул Ferrari справедливым

Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота

Хорнер не уверен, что Ферстаппен взял бы поул в Баку
Формула 1 Формула 1

Хорнер не уверен, что Ферстаппен взял бы поул в Баку

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.