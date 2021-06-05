Мазепин: Критиковали меня? Критикуйте и Хэмилтона с Пересом

Никита Мазепин вечером в субботу обратил внимание журналистов, что в этом сезоне стал мишенью избирательной критики со стороны публики.

На первых гонках сезона эксперты и простые болельщики не раз возмущались обгонами, которые российский пилот совершал в квалификации во время разгонного круга. Считается, что между пилотами существует негласная договоренность их избегать – и тем не менее, такие случаи происходят регулярно. Не один и не два таких эпизода имели место и по ходу квалификации на проходящем сейчас Гран При Азербайджана.

«Для меня ситуация предельно проста, – ответил пилот Haas журналистам, поинтересовавшимся его мнением на эту тему. – И я бы хотел обратиться ко всем людям, критиковавшим меня, с просьбой обратить свою критику и на других гонщиков. Ведь правила остаются правилами, они должны быть одинаковыми для всех пилотов.

А не лучших ли представителей нашего спорта, таких как Льюис и Чеко, можно было сегодня увидеть делающими нечто подобное? Но я не вижу и не слышу, чтобы это активно обсуждалось. Для меня это не трагедия. Но хорошо бы выбрать определенное отношение к этому в Формуле 1».