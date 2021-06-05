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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота

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Россиянина из Haas расстроила квалификация в Баку – из-за ошибки на лучшем круге

Мазепин: Мой круг был очень хорош. До последнего поворота

Никита Мазепин по итогам квалификации Гран При Азербайджана расположился на 18-м месте. Позади россиянина остались разбившие машины Лэнс Стролл и Антонио Джовинацци, а вот напарнику по Haas Мику Шумахеру Никита уступил – пусть и всего 0,08 секунды.

После сессии Мазепин не скрывал своего разочарования, объяснив его тем, что испортил круг, который позволил бы ему оказаться на решетке на одну позицию выше.

«В нашей позиции в этом году, с той машиной, которая у нас есть, лучшее, на что мы можем рассчитывать – это попадание во второй сегмент квалификации, – сказал пилот Haas. – Я видел, что некоторые пилоты не смогли собрать нормальные круги в самом конце сегмента. А сам на своем решающем круге шел с улучшением в шесть десятых. Но на подходе к последнему повороту заблокировал колеса. Это идеальный пример того, что значит перестарался.

Я просто хотел слишком многого. Но такие вещи случаются, когда все зависит от мелочей. Я раздосадован тем, что не смог нормально выполнить свою работу. Потому что это помогло бы мне сегодня спокойно заснуть. Но, видимо, не получится».

При этом Мазепин признал, что реального шанса попасть в Q2 у него все-таки не было. Его итоговое отставание от прошедшего в следующий сегмент Джорджа Расселла составило почти полторы секунды.

«Глядя на протокол, я понимаю, что шанса не было, – сказал он. – Но во время сессии я действительно думал, что может получиться. Просто в ходе собственно сессии передо мной нет таблицы с временами».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Сессия Квалификация
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Олег Карпов

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