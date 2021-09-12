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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение

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, Ответственный редактор

Россиянин признал, что назначенный ему в Монце штраф был заслуженным

Мазепин извинился перед Шумахером за столкновение

Гран При Италии оказался богатым на события, главным из которых, конечно, стало столкновение Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном.

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Между тем, в глубине пелотона продолжилась история противостояния пилотов Haas. Никита Мазепин с самого старта пропустил Мика Шумахера, однако попробовал отыграться в момент рестарта после выезда машины безопасности. 

Борьба напарников привела к контакту между их машинами а входе в «эску» Роджа. Шумахера закрутило, а Мазепину судьи присудили 5-секундный штраф. Впрочем, вскоре Никита прекратил гонку из-за технической поломки. 

Говоря об аварии, он отметил: «На этой трассе мне было очень сложно что-то сделать. Прижима очень мало, потому к машине впереди подобраться особенно сложно. Я побывал в боксах, потом еще раз. После этого баланс оказался очень хорошим, и я был быстрее напарника.

Я попробовал атаковать и чувствовал, что может получиться, так как он начинал тормозить очень рано и явно испытывал сложности на торможениях. Я попытался просунуть свой нос, но просунул его недостаточно далеко, чтобы считать этот поворот своим. В итоге у меня не вышло, так что я должен извиниться. 

Это был гоночный инцидент, я просто не мог уйти от столкновения. Мне ведь нужно было преодолеть поворот».

Он добавил: «После этого я остался без части переднего крыла, начались сложности, я терял позиции, еще раз побывал в боксах и в итоге сошел с отказавшим мотором».

На уточняющий вопрос о том, принес ли он лично извинения Шумахеру, Никита ответил: «Тут все просто. Это была моя ошибка. И мне не стыдно извиниться. Я ничуть не сомневаюсь, что и он допустит в будущем еще много ошибок. 

Важнее всего оставаться людьми, а в этот раз все испортил я. Тут и говорить не о чем. Когда мы разбирали это у судей, я сказал, что заслужил наказание, хоть и действовал неумышленно.

Хорошо еще, что мы потеряли не так много времени. Он сразу развернул машину и продолжил гонку. Но ошибка моя. Извиняюсь».

Шумахер довел гонку в Монце до финиша и стал 15-м и последним. 

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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