Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации

Судьи Гран При Нидерландов не нашли в действиях Никиты Мазепина в конце первого сегмента квалификации нарушений правил и не стали каким-либо образом наказывать россиянина.

Напомним, что Мазепин в составе целой группы пилотов заканчивал разгонный круг, пытаясь при этом опередить своего напарника Мика Шумахера – и в районе 13-го поворота оказался на идеальной траектории, на пути заканчивавшего быстрый круг Себастьяна Феттеля.

С первого взгляда могло показаться, что речь шла о классическом случае блокировки, за которую пилоты достаточно часто получают штрафы в виде потери позиций на стартовой решетке. К примеру, в этом году за такое нарушение были наказаны три пилота – в том числе сам Мазепин, в квалификации Гран При Испании помешавший Ландо Норрису.

Однако судьи приняли во внимание, что правила предусматривают штраф за «невынужденное создание помех другому пилоту». В рассматривавшемся эпизоде важным обстоятельством было признано наличие на одном участке трассы сразу нескольких (минимум 6-ти) медленно движущихся машин. Таким образом, судьи решили, что кто-то из пилотов неизбежно создал бы помехи приближавшемуся на скорости в 240 км/ч Феттелю – и квалифицировали действия Мазепина как вынужденные.

Впрочем, даже если бы россиянин был наказан, это никак не повлияло бы на его расположение на стартовом поле – в квалификации пилот Haas в любом случае занял 20-е и последнее место. Единственной неприятностью для гонщика в этом случае стал бы один штрафной балл, который обычно начисляется за блокировку в квалификации. В данный момент на счету Мазепина 5 таких баллов (наличие на счету 12-ти приводит к отстранению пилота от соревнований на один Гран При).

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