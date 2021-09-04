Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты Следующая / Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации

Автор:
, главный редактор

Судьи сочли, что в сложившейся ситуации помехи пилоту Aston Martin со стороны медленно движущихся машин были неизбежны

Мазепин избежал штрафа за блокировку Феттеля в квалификации

Судьи Гран При Нидерландов не нашли в действиях Никиты Мазепина в конце первого сегмента квалификации нарушений правил и не стали каким-либо образом наказывать россиянина.

Напомним, что Мазепин в составе целой группы пилотов заканчивал разгонный круг, пытаясь при этом опередить своего напарника Мика Шумахера – и в районе 13-го поворота оказался на идеальной траектории, на пути заканчивавшего быстрый круг Себастьяна Феттеля.

Читайте также:

С первого взгляда могло показаться, что речь шла о классическом случае блокировки, за которую пилоты достаточно часто получают штрафы в виде потери позиций на стартовой решетке. К примеру, в этом году за такое нарушение были наказаны три пилота – в том числе сам Мазепин, в квалификации Гран При Испании помешавший Ландо Норрису.

 

Однако судьи приняли во внимание, что правила предусматривают штраф за «невынужденное создание помех другому пилоту». В рассматривавшемся эпизоде важным обстоятельством было признано наличие на одном участке трассы сразу нескольких (минимум 6-ти) медленно движущихся машин. Таким образом, судьи решили, что кто-то из пилотов неизбежно создал бы помехи приближавшемуся на скорости в 240 км/ч Феттелю – и квалифицировали действия Мазепина как вынужденные.

Впрочем, даже если бы россиянин был наказан, это никак не повлияло бы на его расположение на стартовом поле – в квалификации пилот Haas в любом случае занял 20-е и последнее место. Единственной неприятностью для гонщика в этом случае стал бы один штрафной балл, который обычно начисляется за блокировку в квалификации. В данный момент на счету Мазепина 5 таких баллов (наличие на счету 12-ти приводит к отстранению пилота от соревнований на один Гран При).

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты

Предыдущая новость

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты

Следующая новость

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера

4 ч
2
Формула 1

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

49 мин
3
Формула 1

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

2 ч
4
Формула 1

Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых

1 ч
5
Формула 1

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS

3 ч
Самое важное:
Ferrari два дня готовилась к квалификации – и ошиблась в настройках
Формула 1

Ferrari два дня готовилась к квалификации – и ошиблась в настройках

12мин
Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты
Формула 1

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

49мин
Пересу поставят новый мотор, он начнет гонку последним
Формула 1

Пересу поставят новый мотор, он начнет гонку последним

1 ч
Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых
Формула 1

Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых

1 ч
Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!
Формула 1

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты Гран При Нидерландов
Формула 1

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

Лидеры Формулы 3 поиграли в поддавки на второй гонке в Зандфорте Зандфорт
Формула 3

Лидеры Формулы 3 поиграли в поддавки на второй гонке в Зандфорте

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад! Гран При Нидерландов
Формула 1

Ошибка Сайнса закончилась разбитой машиной. А пилот и рад!

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых Гран При Нидерландов
Формула 1

Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации Гран При Нидерландов
Формула 1

Мазепин: Положение наших боксов может помочь в квалификации

Мазепин рассказал о преимуществе своего нового шасси Гран При Нидерландов
Формула 1

Мазепин рассказал о преимуществе своего нового шасси

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов
Формула 1

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Эксклюзив: интервью главного инженера Мазепина и Шумахера
Формула 1

Эксклюзив: интервью главного инженера Мазепина и Шумахера

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера
Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

Самое читаемое Сегодня

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера
Формула 1 Формула 1

Скандал в Haas. Мазепин «просто в ярости» из-за действий Шумахера

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты
Формула 1 Формула 1

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта
Формула 1 Формула 1

Спасение Джови и новое дно Переса. Герои и неудачники Зандфорта

Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых
Формула 1 Формула 1

Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS

Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов
Формула 1 Формула 1

Макс и два Mercedes: стартовая решетка Гран При Нидерландов

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты
Формула 1 Формула 1

Что было не так с McLaren в квалификации? Объясняют пилоты

Ferrari два дня готовилась к квалификации – и ошиблась в настройках
Формула 1 Формула 1

Ferrari два дня готовилась к квалификации – и ошиблась в настройках

Самое важное:

Ferrari два дня готовилась к квалификации – и ошиблась в настройках
Формула 1 Формула 1

Ferrari два дня готовилась к квалификации – и ошиблась в настройках

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты
Формула 1 Формула 1

Мазепин против «хитреца» Шумахера. Развернутое мнение Никиты

Пересу поставят новый мотор, он начнет гонку последним
Формула 1 Формула 1

Пересу поставят новый мотор, он начнет гонку последним

Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых
Формула 1 Формула 1

Босс Haas: В конфликте Мазепина с Шумахером нет правых и виноватых

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.