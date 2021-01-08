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Мазепин и Шумахер выйдут из-под контроля? В Haas так не думают

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Мазепин и Шумахер выйдут из-под контроля? В Haas так не думают
Автор:
, редактор

Штайнер уверен, что справится с молодежью в своей команде

В сезоне-2021 пару пилотов Haas составят два дебютанта: Никита Мазепин и Мик Шумахер. Руководитель команды Гюнтер Штайнер уверен, что сможет с ними справиться и не допустит проблем между своими гонщиками. 

«Борьба стимулирует пилотов, до тех пор, пока она остается на трассе, – цитирует Шнайдера F1-isider. – Если ситуация выйдет из-под контроля, я им ясно все объясню. Но не думаю, что это потребуется, я доверяю им обоим».

Отметим, что Мазепин недавно сказал, что они с Шумахером точно не друзья. Мик, в свою очередь, вспомнил давнее соперничество с россиянином в картинге. Кроме картинга, пилоты трижды пересекались в младших сериях. Мазепин завершил выше Шумахера сезон-2017 в Формуле 3, а вот в 2019-м и 2020-м уступил немцу в Ф2.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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