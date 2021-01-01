До того как заключить контракт с командой Haas на выступления в Ф1, Никита Мазепин добился заметного прогресса в Формуле 2. Если в 2019 году россиянин не набрал ни одного очка, став в общем зачете только 18-м, в этом сезоне он одержал две победы и закончил год на 5-й позиции. По словам пилота, в этом сыграли свою роль и изменения в составе команды, которая помогает гонщику поддерживать свою физическую и психологическую форму.

«После того как у меня был абсолютно полный провал в 2019-м, мы решили 90 процентов моего окружения перегруппировать, – рассказал Мазепин на днях в интервью «Матч ТВ». – Я поменял тренера на двух: сейчас у меня один – физиотерапевт, который профессионал в своей области, и один тренер, который отвечает за мою физическую подготовку. И я планирую с ними перейти в Ф1 – люди, которые подняли меня с колен автоспорта, мне очень нужны, чтобы постараться добиться успеха и в следующих годах тоже».

Я последние года три работаю с итальянцем, который работает также с командой Ferrari. Мы готовимся на таких же датчиках, как используются на детекторе лжи. То есть очень много информации ты собираешь по своему телу и стараешься с помощью дыхания и других вещей вспомогательных их [определенные показатели] занизить, чтобы снизить стресс в моменты сильного прессинга в начале гонки – или в конце гонки, когда ты защищаешь свою позицию».

Также гонщик отметил, насколько с точки зрения требований к физической форме велика разница между болидами Ф1 и болидами младших формул. В частности, по словам Мазепина, первый опыт управления машиной Ф1 (на тестах в Сильверстоуне в 2016 году в составе команды Force India) не прошел для спортсмена бесследно.

«Я фокусируюсь на шее. Мы говорили про мои тесты в Формуле 1 первые – и мне пришлось их завершить досрочно, потому что я ее повредил… И ощущения, которые ты испытываешь, когда нажимаешь на тормоза после долгой прямой… такое ощущение, как будто ты ударяешься об стену. Из-за того, что машины настолько хорошо тормозят…»