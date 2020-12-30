Мазепин: Фамилия Шумахера для меня роли не играет

Россиянин Никита Мазепин в 2021 году дебютирует в Формуле 1. Он поедет за команду Haas вместе с Миком Шумахером, сыном семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Переход Шумахера-младшего в Ф1 сопровождается огромным вниманием из-за наследия его отца. Однако Мазепин уверяет, что на него статус напарника никак не влияет.

«Если честно, для меня его фамилия не играет никакой роли. Мы не друзья, но могу назвать нас давними приятелями. Мы выступали вместе в картинге. Фамилия, конечно, прибавляет как сил, так и проблем в плане прессинга и внимания. Но когда ты закрываешь забрало шлема, времени об этом думать нет», – сказал Мазепин в интервью Матч ТВ.