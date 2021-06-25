Мазепин: Эта машина никогда не даст расслабиться

Очередной Гран При Ф1 стартовал в австрийском Шпильберге. Никита Мазепин замкнул протокол первой тренировки, а во второй показал 18-й результат, опередив Николя Латифи из Williams.

При этом москвич не смог избежать вылета в гравий – после которого смог вернуться на асфальт и продолжить работу.

Говоря вечером о том, комфортнее ли ему выступать на знакомой трассе и можно ли сказать, что здесь он чуть менее напряжен, Мазепин признался: «Едва ли получится хоть немного расслабиться, пока наша машина остается той же самой. А она в этом смысле не меняется.

Но сегодня я улетел в гравий просто потому, что искал пределы. Здесь можно отыграть немало времени, если почувствовать их. Как вы видели, у многих других пилотов тоже были схожие ситуации.

Но когда вы разберетесь с этим, то картина прочно засядет у вас в голове. И я не думаю, что вы вновь увидите от меня подобные ошибки».

Он добавил, что на известной трассе пятница все же получилась чуть более простой: «Я был чуть спокойнее, если сравнивать с местами, которые знал не столь хорошо – вроде Баку, Монако или Португалии.

Другой вопрос, что я немало удивился, проснувшись утром, так как ожидал увидеть дождь, а его не было. Так что мы поездили в сухих условиях и лучше поняли настройки. Правда, не уверен, что эти знания пригодятся нам завтра».

Никита отметил, что для него погода по ходу оставшейся части уик-энда не имеет значения. Прогноз обещает на субботу и воскресенье высокую вероятность осадков.

Дополнительная информация: Олег Карпов