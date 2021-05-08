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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Мазепин: Джентльменское соглашение в Формуле 1 не работает

Россиянин высказал свою позицию по инциденту с блокировкой Ландо Норриса в квалификации

Мазепин: Джентльменское соглашение в Формуле 1 не работает

Никита Мазепин получил штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке Гран При Бахрейна за блокировку Ландо Норриса в первом сегменте сессии. В ходе своей первой попытки пилот McLaren уперся в группу пилотов на финальном секторе, одним из которых был Мазепин. Изначально их разделяли на трассе еще и Юки Цунода с Кими Райкконеном, но оба обогнали россиянина перед шиканой. Никита в свою очередь не стал пропускать Норриса и начал ускоряться, помешав при этом пилоту McLaren.

Уже после заседания судей по поводу инцидента, но еще до оглашения решения, Мазепин в беседе с журналистами рассказал о том, как ситуация выглядела с его стороны. Ранее соперники и обозреватели упрекали россиянина в том, что он не соблюдает условия джентльменского соглашения, по которому пилоты не должны обгонять друг друга перед началом быстрого круга. Однако в данном случае самого Мазепина опередили сразу две машины.

«Если я не ошибаюсь, кто-то во время предыдущих таких сессий говорил о некоем джентльменском соглашении после Бахрейна, – отметил Мазепин в ходе брифинга с прессой. – И я думаю, сегодня мы увиделм очень яркий пример того, что оно в Формуле 1 не работает.

Я реально старался придерживаться этих принципов после того, как о них узнал. Но когда две машины обгоняют тебя перед финальной шиканой, очень узкой и медленной, а длина машины составляет два с половиной метра, в повороте просто не может поместиться третья. Особенно когда сзади на полной скорости приближается четвертая.

Так что я не видел смысла в том, чтобы пристраиваться за ними [Райкконеном и Цунодой], потому что тогда моя задняя ось осталась бы на траектории. Так что это [попытка ускориться, обогнав соперников вновь] оставалось моей единственной опцией. Я ей воспользовался. 

К сожалению, все сложилось воедино. Я не расстроен, потому что реально единственное, что я мог бы сделать еще – это испариться. Увы, я пока так не умею».

Штраф в виде потери трех позиций на решетке никак не повлияет на гонку Мазепина – так как россиянин все равно квалифицировался последним. Однако судьи выписали ему еще и один штрафной балл к лицензии. В случае если пилот за календарный год наберет 12 таких баллов, он будет дисквалифицирован на одну гонку.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Сессия Квалификация
Пилоты Никита Мазепин , Ландо Норрис
Команды McLaren , Haas F1 Team

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