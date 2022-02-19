Мазепин: Для Haas не может быть вопроса, получится или нет

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Дебютный сезон Никиты Мазепина в Формуле 1 оказался предельно сложным. Гонщик столкнулся с негативным отношением и получил самую медленную машину чемпионата, за рулем которой не смог заработать ни одного очка.

Впрочем, его команда Haas изначально пожертвовала сезоном-2021, чтобы направить все ресурсы на создание машины по новому регламенту. Новинку VF-22 показали в виде рендера еще в начале февраля, а ее реальная сила станет понятна с началом предсезонных тестов.

Сам Мазепин рассказал, что рассчитывает покинуть конец пелотона. Говоря о задачах на новый чемпионат в интервью пресс-службе Haas, от отметил: «Я нацелен прибавлять во всех компонентах по сравнению с прошлым годом.

В 2021-м мы могли на что-то рассчитывать только в случае проблем у соперников. Теперь же нам, как и всем остальным, по силам вести сражение за позиции. Мы пожертвовали прошлым сезоном – и теперь вопрос вовсе не в том, получится ли у нас сейчас или нет. Нужно сделать так, чтобы получилось.

Это важно и мне после слабого прошлого сезона, и всей команде – если она не справится, то окажется в сложной ситуации. Мы в схожем положении, и потому у нас общие цели».

Говоря об уроках минувшего сезона, он добавил: «Важно никогда не опускать руки. В Формуле 1 все может очень быстро меняться. Даже если ты плохо провел квалификацию, нужно продолжать делать то, что и всегда – и верить, что завтрашний день может оказаться совсем не таким, как сегодняшний.

Я не вспоминаю прошлый сезон. Могу лишь сказать, что от него осталось приятное послевкусие. Я предпочитаю смотреть на то, что прямо передо мной, и очень редко оглядываюсь назад – только для того, чтобы проанализировать какие-то события и понять, как стать сильнее».

Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Никита рассказал, что пауза между завершением чемпионата-2021 и стартом новой кампании получилась для него короткой, но насыщенной.

«Межсезонье показалось мне чем-то вроде обычного перерыва между гонками, – объяснил он. – Я постарался побыть дома, провел много времени в России, преимущественно за городом – катался на снегоходах, багги, квадроциклах. Я люблю эти экстремальные увлечения, так что получил большое удовольствие».

Гонщик отметил, что оставался на связи с Haas и участвовал в обсуждении тех вопросов в работе над машиной, которые имеют отношение к гонщику.

«Вообще, есть ощущение, что мы с командой провели вместе больше одного сезона, – признался Мазепин. – Год в Формуле 1 оказался длиннее любого другого года в моей жизни.

Мы заранее знали, что первый сезон станет базисом для 2022-го. А главное отличие сейчас в том, что гонщики смогут больше влиять на возможности машины, на ту позицию, с какой мы будем стартовать и – самое важное – на доработки по ходу сезона. При работе над VF-22 мы уже обсуждали с командой те вопросы, где важно мнение пилота».

Он продолжил: «После смены регламента я рассчитываю на плотные сражения, какие были у меня в Формуле 2, где аэродинамика играет очень малую роль. Надеюсь, новые правила станут большим шагом в эту сторону».

На вопрос о своем собственном прогрессе россиянин ответил: «Сложно замечать перемены в самом себе, ведь ты остаешься собой все 24 часа в сутки семь дней в неделю. Я обязан становиться сильнее – и уже определенно добился прогресса. Но сложно указать на что-то конкретное. Скорее, речь идет о тонкой настройке всех тех умений, что требуются для подготовки к гонкам, для выступлений, вообще для жизни».