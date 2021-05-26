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Формула 1 Новости

«Мазепин действует дубиной». Россиянину досталось от главного критика Ф1

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Хельмут Марко сравнил двух дебютантов Haas

«Мазепин действует дубиной». Россиянину досталось от главного критика Ф1

Россиянин Никита Мазепин стал объектом критики с первых дней в Формуле 1. Этому способствовали частые ошибки гонщика Haas на первых Гран При сезона. Однако в Монако Мазепин сумел ни разу не попасть в аварию, а также ни в одной сессии не опуститься до 20-го места.

Тем не менее, советник Red Bull Хельмут Марко все равно раскритиковал россиянина, выделив на его фоне Мика Шумахера. Отметим, что немец в Монако разбил машину дважды, пропустил из-за этого квалификацию и финишировал позади Мазепина в гонке.

«Были моменты, в которых Мик ошибался, – цитирует Марко Sport1. – Если посмотреть на его карьеру, ему всегда требовалось два года, чтобы выйти на пик. В Ф1 он пока учится гораздо быстрее.

В отличие от Мазепина, у него разумный подход. А Мазепин пытается действовать дубиной».

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Хилл: Хэмилтону не нравится Монако

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Серия Формула 1
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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