Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хэмилтон: Макс испытывает большее давление, чем я Следующая / Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа
Формула 1 / Гран При России Новость

Мазепин дал старт благотворительной инициативе

Российский пилот Формулы 1 объявил сбор средств в помощь больным детишкам, пообещав в конце удвоить сумму

Мазепин дал старт благотворительной инициативе

В преддверии домашнего этапа в Сочи, который пройдет в этот уик-энд, единственный российский участник Ф1 Никита Мазепин опубликовал в социальных сетях анонс совместной акции с благотворительным фондом «Подарок ангелу» и инициативой «Доброшрифт» для помощи детям с ДЦП.

Гонщик написал: «Акция продлится до 30 сентября. Для меня и многих других движение – это жизнь. Поэтому в конце я удвою сумму ваших пожертвований».

Гостем Мазепина в Сочи стал юный поклонник Ф1 по имени Макар – один из тех ребят, кому церебральный паралич очень сильно осложняет жизнь. 

Узнать подробности благотворительной инициативы и принять участие в акции вы можете на ее официальной страничке

 
Поделились
Комментарии
Хэмилтон: Макс испытывает большее давление, чем я

Предыдущая новость

Хэмилтон: Макс испытывает большее давление, чем я

Следующая новость

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон

2 ч
2
Формула 1

Феттель ответил на вопрос, который был запретным для Квята

2 ч
3
Формула 1

Боттас согласился выполнять командные приказы Mercedes

1 ч
4
Формула 1

Месть Хэмилтона и вылет Мазепина. Пять прогнозов на ГП России

8 ч
5
Формула 1

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена

1 дн
Самое важное:
«Таких почти не осталось». Окон назвал трассу в Сочи олдскульной
Формула 1

«Таких почти не осталось». Окон назвал трассу в Сочи олдскульной

0мин
Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа
Формула 1

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа

31мин
Мазепин дал старт благотворительной инициативе
Формула 1

Мазепин дал старт благотворительной инициативе

38мин
Хэмилтон: Макс испытывает большее давление, чем я
Формула 1

Хэмилтон: Макс испытывает большее давление, чем я

57мин
Боттас согласился выполнять командные приказы Mercedes
Формула 1

Боттас согласился выполнять командные приказы Mercedes

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Мазепин: Мне очень нравится Мик, но гонок это не касается
Формула 1

Мазепин: Мне очень нравится Мик, но гонок это не касается

Что мешает Мазепину в Формуле 1? Версия Ральфа Шумахера Гран При России
Формула 1

Что мешает Мазепину в Формуле 1? Версия Ральфа Шумахера

Гран При России напомнил Мазепину о былых успехах Гран При России
Формула 1

Гран При России напомнил Мазепину о былых успехах

Самое читаемое Сегодня

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон
Формула 1 Формула 1

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон

Феттель ответил на вопрос, который был запретным для Квята
Формула 1 Формула 1

Феттель ответил на вопрос, который был запретным для Квята

Боттас согласился выполнять командные приказы Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас согласился выполнять командные приказы Mercedes

Месть Хэмилтона и вылет Мазепина. Пять прогнозов на ГП России
Формула 1 Формула 1

Месть Хэмилтона и вылет Мазепина. Пять прогнозов на ГП России

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Honda призналась, что улучшила силовую установку Ферстаппена

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа
Формула 1 Формула 1

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа

В Netflix заинтересовались покупкой Формулы 1
Формула 1 Формула 1

В Netflix заинтересовались покупкой Формулы 1

Риккардо признал: У Норриса яйца больше
Формула 1 Формула 1

Риккардо признал: У Норриса яйца больше

Самое важное:

«Таких почти не осталось». Окон назвал трассу в Сочи олдскульной
Формула 1 Формула 1

«Таких почти не осталось». Окон назвал трассу в Сочи олдскульной

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа
Формула 1 Формула 1

Алонсо испугался дождя в Сочи: Не хочу как в Спа

Мазепин дал старт благотворительной инициативе
Формула 1 Формула 1

Мазепин дал старт благотворительной инициативе

Хэмилтон: Макс испытывает большее давление, чем я
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Макс испытывает большее давление, чем я

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.