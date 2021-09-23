Мазепин дал старт благотворительной инициативе

В преддверии домашнего этапа в Сочи, который пройдет в этот уик-энд, единственный российский участник Ф1 Никита Мазепин опубликовал в социальных сетях анонс совместной акции с благотворительным фондом «Подарок ангелу» и инициативой «Доброшрифт» для помощи детям с ДЦП.

Гонщик написал: «Акция продлится до 30 сентября. Для меня и многих других движение – это жизнь. Поэтому в конце я удвою сумму ваших пожертвований».

Гостем Мазепина в Сочи стал юный поклонник Ф1 по имени Макар – один из тех ребят, кому церебральный паралич очень сильно осложняет жизнь.

Узнать подробности благотворительной инициативы и принять участие в акции вы можете на ее официальной страничке.