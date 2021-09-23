Мазепин дал старт благотворительной инициативе
Российский пилот Формулы 1 объявил сбор средств в помощь больным детишкам, пообещав в конце удвоить сумму
В преддверии домашнего этапа в Сочи, который пройдет в этот уик-энд, единственный российский участник Ф1 Никита Мазепин опубликовал в социальных сетях анонс совместной акции с благотворительным фондом «Подарок ангелу» и инициативой «Доброшрифт» для помощи детям с ДЦП.
Гонщик написал: «Акция продлится до 30 сентября. Для меня и многих других движение – это жизнь. Поэтому в конце я удвою сумму ваших пожертвований».
Гостем Мазепина в Сочи стал юный поклонник Ф1 по имени Макар – один из тех ребят, кому церебральный паралич очень сильно осложняет жизнь.
Узнать подробности благотворительной инициативы и принять участие в акции вы можете на ее официальной страничке.
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