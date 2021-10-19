Дебютный сезон Никиты Мазепина в Формуле 1 складывается непросто: гонщик вынужден бороться в самом конце пелотона, а СМИ обычно вспоминают о нем лишь после аварий или опасных эпизодов – вроде недавнего в Турции, когда москвич едва не испортил гонку Льюису Хэмилтону, пропуская того на круг.

Неудивительно, что такая ситуация привела к множеству критики в адрес Никиты. Болельщики не скупятся на остроты и едкие комментарии, что вовсе не помогает молодому пилоту.

Впрочем, сам он рассказал, что игнорирует подобные негативные проявления.

«У каждого есть собственное мнение по любому поводу, – объяснил Никита в интервью La Gazzetta dello Sport. – Но 99% людей, рассуждающих обо мне, делают это, исходя из услышанного в телетрансляциях и прочитанного в социальных сетях. Они никогда не встречались со мной. А потому их мнение для меня совершенно безразлично».

Он добавил: «Мне повезло расти в окружении близких людей, я прожил все свои 22 года рядом с отцом и другими родственниками. И они – единственные, чье мнение играет для меня значение.

Я совершал ошибки и буду совершать их, как и любой другой. Когда это происходит, я чувствую себя так, словно получил пощечину. И слышу слова о том, чтобы подобное не повторялось. Естественно, я делаю выводы и становлюсь сильнее.

Но при этом я остаюсь человеком, потому возможны и развороты, и аварии, и просчеты. Такое начало карьеры в Ф1, как у меня, способно подорвать вашу уверенность – и сейчас я стараюсь вновь обрести ее.

Да, все оказалось намного сложнее, чем я рассчитывал, но жизнь вообще сложная штука».

Также Мазепин прокомментировал популярную тему о своих непростых отношениях с партнером по Haas Миком Шумахером.

«Они позитивные, – заверил Никита. – Недавно я пригласил Мика в Москву, но он мне еще ничего не ответил.

Конечно, бывают и моменты недопонимания, это нормально. Мы – два молодых человека, которые рассчитывают провести в Ф1 долгую карьеру. Но мы уже давно знаем друг друга и понимаем, как искать пути для совместной работы».