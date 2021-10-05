Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным
По мнению Тимо Глока, его молодому соотечественнику важно ехать быстро и не давать поводов для критики
На старте нынешнего сезона Ф1 из двух пилотов Haas более предпочтительно смотрелся Мик Шумахер. Но по ходу чемпионата немец стал попадать в аварии, тогда как его напарник Никита Мазепин, напротив, ехал все стабильнее.
В преддверии этапа в Сочи команда подтвердила, что сохранит состав неизменным в 2022 году – а Мазепин уже пообещал, что немецкий гонщик может не ждать легкой жизни.
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Призер трех Гран При Тимо Глок предложил Шумахеру свой рецепт того, как строить внутрикомандные отношения.
«Ему нужно оставлять как можно меньше возможностей атаковать себя, – сказал Глок. – А еще лучше – просто раскатать напарника 20 раз. Постоянно опережать его, а уж потом смотреть, что и как.
Надо попробовать выступать так, как Джордж Расселл. Всегда показывать результат, когда это действительно важно, использовать возможности и не давать поводов для критики».
Расселл провел три сезона в составе команды Williams, оlной из самых слабых в пелотоне, и за это время ни разу не уступил напарникам в квалификации. На сезон-2022 британца пригласили в Mercedes.
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