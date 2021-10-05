Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным

На старте нынешнего сезона Ф1 из двух пилотов Haas более предпочтительно смотрелся Мик Шумахер. Но по ходу чемпионата немец стал попадать в аварии, тогда как его напарник Никита Мазепин, напротив, ехал все стабильнее.

В преддверии этапа в Сочи команда подтвердила, что сохранит состав неизменным в 2022 году – а Мазепин уже пообещал, что немецкий гонщик может не ждать легкой жизни.

Призер трех Гран При Тимо Глок предложил Шумахеру свой рецепт того, как строить внутрикомандные отношения.

«Ему нужно оставлять как можно меньше возможностей атаковать себя, – сказал Глок. – А еще лучше – просто раскатать напарника 20 раз. Постоянно опережать его, а уж потом смотреть, что и как.

Надо попробовать выступать так, как Джордж Расселл. Всегда показывать результат, когда это действительно важно, использовать возможности и не давать поводов для критики».

Расселл провел три сезона в составе команды Williams, оlной из самых слабых в пелотоне, и за это время ни разу не уступил напарникам в квалификации. На сезон-2022 британца пригласили в Mercedes.