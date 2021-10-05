Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Квят: Россия – загадка, Путин – культовая личность Следующая / Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона
Формула 1 Новость

Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению Тимо Глока, его молодому соотечественнику важно ехать быстро и не давать поводов для критики

Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным

На старте нынешнего сезона Ф1 из двух пилотов Haas более предпочтительно смотрелся Мик Шумахер. Но по ходу чемпионата немец стал попадать в аварии, тогда как его напарник Никита Мазепин, напротив, ехал все стабильнее. 

В преддверии этапа в Сочи команда подтвердила, что сохранит состав неизменным в 2022 году – а Мазепин уже пообещал, что немецкий гонщик может не ждать легкой жизни. 

Читайте также:

Призер трех Гран При Тимо Глок предложил Шумахеру свой рецепт того, как строить внутрикомандные отношения. 

«Ему нужно оставлять как можно меньше возможностей атаковать себя, – сказал Глок. – А еще лучше – просто раскатать напарника 20 раз. Постоянно опережать его, а уж потом смотреть, что и как. 

Надо попробовать выступать так, как Джордж Расселл. Всегда показывать результат, когда это действительно важно, использовать возможности и не давать поводов для критики».

Расселл провел три сезона в составе команды Williams, оlной из самых слабых в пелотоне, и за это время ни разу не уступил напарникам в квалификации. На сезон-2022 британца пригласили в Mercedes.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Квят: Россия – загадка, Путин – культовая личность

Предыдущая новость

Квят: Россия – загадка, Путин – культовая личность

Следующая новость

Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона

Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора

2 ч
2
Формула 1

10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис

7 ч
3
Формула 1

Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона

2 ч
4
Формула 1

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью

1 дн
5
Формула 1

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось

1 дн
Самое важное:
Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора
Формула 1

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора

2 ч
Элбон: Марко играет роль злодея, но это не правда
Формула 1

Элбон: Марко играет роль злодея, но это не правда

2 ч
Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона
Формула 1

Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона

2 ч
Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным
Формула 1

Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным

3 ч
Квят: Россия – загадка, Путин – культовая личность
Формула 1

Квят: Россия – загадка, Путин – культовая личность

4 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes
Формула 1

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью
Формула 1

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью

В Aston Martin задумались о молодежной программе
Формула 1

В Aston Martin задумались о молодежной программе

Тимо Глок Больше от
Тимо Глок
Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом
Формула 1

Экс-пилот Ф1 предупредил Red Bull об опасности погони за титулом

Экс-пилот Ф1 сравнил команду Мазепина с Marussia
Формула 1

Экс-пилот Ф1 сравнил команду Мазепина с Marussia

Глок: У Бинотто непотопляемый контракт, но Ferrari надо менять управление
Формула 1

Глок: У Бинотто непотопляемый контракт, но Ferrari надо менять управление

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Круг как победа и новый контракт. Мазепин на Гран При России Гран При России
Формула 1

Круг как победа и новый контракт. Мазепин на Гран При России

Мазепин: Мой первый круг был сродни победе в гонке Гран При России
Формула 1

Мазепин: Мой первый круг был сродни победе в гонке

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1 Гран При России
Формула 1

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1

Самое читаемое Сегодня

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора
Формула 1 Формула 1

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора

10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис
Формула 1 Формула 1

10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис

Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона
Формула 1 Формула 1

Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью
Формула 1 Формула 1

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось
Формула 1 Формула 1

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось

Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным

Квят: Россия – загадка, Путин – культовая личность
Формула 1 Формула 1

Квят: Россия – загадка, Путин – культовая личность

В Mercedes заговорили о замене мотора Хэмилтона в Турции
Формула 1 Формула 1

В Mercedes заговорили о замене мотора Хэмилтона в Турции

Самое важное:

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора
Формула 1 Формула 1

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора

Элбон: Марко играет роль злодея, но это не правда
Формула 1 Формула 1

Элбон: Марко играет роль злодея, но это не правда

Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона
Формула 1 Формула 1

Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона

Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным
Формула 1 Формула 1

Экс-пилот Ф1 подсказал Шумахеру, как бороться с Мазепиным

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.