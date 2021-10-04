«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью
В беседе с голландскими журналистами пилот Haas позволил увидеть себя с непривычной стороны
С самого старта нынешнего сезона Никите Мазепину по ходу медиа-сессий приходится отбивать нападки репортеров. Скорость его машины Haas не дает возможности рассказывать о хороших выступлениях, зато событий с негативным оттенком за последнее время произошло предостаточно – как на трассах, так и за их пределами.
Но иногда все же можно увидеть совсем другого Мазепина. Именно так произошло на рутинной сессии в Сочи для телеканала Ziggo Sport. Никита явно был в хорошем настроении, потому общение со знакомыми журналистами получилось непохожим на другие его интервью.
Разговор начался со сравнения болельщиков в Зандфорте и Сочи, а продолжился обсуждением контракта гонщика. Вот как это было…
Репортер: Привет!
Мазепин: Что же, я приезжал к вам домой, а теперь вы у меня в гостях.
И как все прошло у нас дома?
Мне очень понравилось. Я призываю российских болельщиков быть такими, как голландцы.
Мы увидим здесь что-то похожее?
Если вы привезете столько пива, сколько было у ваших ребят там – то не исключаю.
Кстати, тебя можно поздравить. Все думали, что ты не задержишься в Ф1, но контракт продлен…
Даже не надейтесь. У меня с самого начала был многолетний контракт, так что никаких сомнений я не испытывал. Потому буду и дальше раздражать и веселить вас. Надеюсь, что еще долго, так как мне это очень нравится.
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