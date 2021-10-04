Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким Следующая / AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes
Формула 1 Новость

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью

Автор:
, Ответственный редактор

В беседе с голландскими журналистами пилот Haas позволил увидеть себя с непривычной стороны

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью

С самого старта нынешнего сезона Никите Мазепину по ходу медиа-сессий приходится отбивать нападки репортеров. Скорость его машины Haas не дает возможности рассказывать о хороших выступлениях, зато событий с негативным оттенком за последнее время произошло предостаточно – как на трассах, так и за их пределами.

Но иногда все же можно увидеть совсем другого Мазепина. Именно так произошло на рутинной сессии в Сочи для телеканала Ziggo Sport. Никита явно был в хорошем настроении, потому общение со знакомыми журналистами получилось непохожим на другие его интервью.

Разговор начался со сравнения болельщиков в Зандфорте и Сочи, а продолжился обсуждением контракта гонщика. Вот как это было…

Репортер: Привет!

Мазепин: Что же, я приезжал к вам домой, а теперь вы у меня в гостях.

И как все прошло у нас дома?

Мне очень понравилось. Я призываю российских болельщиков быть такими, как голландцы.

Мы увидим здесь что-то похожее?

Если вы привезете столько пива, сколько было у ваших ребят там – то не исключаю.

Кстати, тебя можно поздравить. Все думали, что ты не задержишься в Ф1, но контракт продлен…

Даже не надейтесь. У меня с самого начала был многолетний контракт, так что никаких сомнений я не испытывал. Потому буду и дальше раздражать и веселить вас. Надеюсь, что еще долго, так как мне это очень нравится.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким

Предыдущая новость

Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким

Следующая новость

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью

3 ч
2
Формула 1

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

1 дн
3
Формула 1

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось

6 ч
4
Формула 1

Эллисон поможет строить яхты для совладельцев Mercedes F1

1 ч
5
Формула 1

Стюарт: В мое время Ферстаппен бы не выжил

7 ч
Самое важное:
В Mercedes заговорили о замене мотора Хэмилтона в Турции
Формула 1

В Mercedes заговорили о замене мотора Хэмилтона в Турции

3мин
Эллисон поможет строить яхты для совладельцев Mercedes F1
Формула 1

Эллисон поможет строить яхты для совладельцев Mercedes F1

1 ч
AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes
Формула 1

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes

3 ч
«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью
Формула 1

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью

3 ч
Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким
Формула 1

Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким

3 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes
Формула 1

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes

В Aston Martin задумались о молодежной программе
Формула 1

В Aston Martin задумались о молодежной программе

Лукьянюк приехал на подиум европейского ралли на трех колесах Ралли Серрас де Фафе э Фельгейрас
ERC

Лукьянюк приехал на подиум европейского ралли на трех колесах

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Мазепин и милота: Никита со своим 8-летним фанатом Гран При России
Формула 1

Мазепин и милота: Никита со своим 8-летним фанатом

Мазепин собрался провести летний месяц в казарме
Формула 1

Мазепин собрался провести летний месяц в казарме

Мазепиным опять недовольны. Но Маси за него заступился Гран При России
Формула 1

Мазепиным опять недовольны. Но Маси за него заступился

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Круг как победа и новый контракт. Мазепин на Гран При России Гран При России
Формула 1

Круг как победа и новый контракт. Мазепин на Гран При России

Мазепин: Мой первый круг был сродни победе в гонке Гран При России
Формула 1

Мазепин: Мой первый круг был сродни победе в гонке

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1 Гран При России
Формула 1

Мазепин не исключил, что его отец купит команду Формулы 1

Самое читаемое Сегодня

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью
Формула 1 Формула 1

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось
Формула 1 Формула 1

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось

Эллисон поможет строить яхты для совладельцев Mercedes F1
Формула 1 Формула 1

Эллисон поможет строить яхты для совладельцев Mercedes F1

Стюарт: В мое время Ферстаппен бы не выжил
Формула 1 Формула 1

Стюарт: В мое время Ферстаппен бы не выжил

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes
Формула 1 Формула 1

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes

Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким
Формула 1 Формула 1

Ф1 и FIA решили сделать расписание Гран При более гибким

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы
Формула 1 Формула 1

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы

Самое важное:

В Mercedes заговорили о замене мотора Хэмилтона в Турции
Формула 1 Формула 1

В Mercedes заговорили о замене мотора Хэмилтона в Турции

Эллисон поможет строить яхты для совладельцев Mercedes F1
Формула 1 Формула 1

Эллисон поможет строить яхты для совладельцев Mercedes F1

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes
Формула 1 Формула 1

AMuS: FIA отвергла претензии Red Bull в адрес Mercedes

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью
Формула 1 Формула 1

«Не дождетесь». Мазепин дал необычное интервью

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.