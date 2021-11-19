«Я не выезжал с трассы». Мазепин объяснил повреждение шасси

Первая тренировка в Катаре закончилась ошибкой Мика Шумахера, который выехал в гравий и нахватал полные понтоны камешков. Его партнер по Haas Никита Мазепин избежал таких неприятностей – однако именно россиянину пришлось пропустить вторую сессию.

Команда объяснила это необходимостью заменить поврежденное шасси.

«Я почувствовал, как что-то оказалось совсем близко под днищем, – рассказал россиянин на медиа-сессии. – Очень досадно, так как я не нарушал границ трассы и все время оставался внутри белых линий, в том числе и в тот момент, когда это произошло.

Похоже, эти поребрики не очень дружелюбны к машинам. Удар по моей пришелся под неудачным углом, и теперь нам придется быть особенно осторожными во всех оставщихся сессиях, включая гонку».

На вопрос о том, получит ли он теперь новое шасси, Никита лишь вздохнул: «К сожалению, вовсе не новое. Старое. Опять то же самое».

Прежде у Мазепина уже были вопросы к тому шасси, на котором ему предстоит завершать уик-энд. Гонщик говорил, что после предыдущих ремонтов оно набрало лишний вес.

Вынужденная замена заставила Никиту изменить подход к оставшейся части Гран При.

«Нам придется действовать консервативно, – объяснил он. – Думаю, завтра с утра нам придется всю тренировку оставаться между белыми линиями, не думая о скорости. Думаю, я начну осторожно, так как это важнее всего, а потом буду потихонечку пробовать атаковать активнее».

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Дополнительная информация: Олег Карпов