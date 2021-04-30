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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина

Глава команды Haas вновь объяснил, что никто не торопит российского гонщика, которые продолжает непростой путь познания Формулы 1

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина

Два первых Гран При не позволили Никите Мазепину избавиться от негативного имиджа, который сформировался вокруг россиянина перед стартом дебютного сезона. Недостаточная скорость машины и собственные ошибки привели к тому, что Мазепин пока остается на нижних строчках протоколов и уступает своему партнеру по Haas Мику Шумахеру.

На Гран При Португалии Никита сохранил автомобиль в целости по итогам пятницы, но дважды замыкал протокол сессии.

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На вечернем медиа-брифинге один британский журналист задал главе Haas Гюнтеру Штайнеру пространный вопрос о том, не стоит ли Мазепину чуть спокойнее подходить к процессу обучения – никуда не спешить и постепенно обретать уверенность в своих силах.

«Совершенно верно, – сказал тот. – Вы сами ответили на свой вопрос. Думаю, он сделал шаг назад, чтобы затем продвинуться на два вперед. Похоже, что он сказал сам себе: "Ох, похоже, я взял слишком круто. Надо попробовать что-то другое". 

Думаю, этот прием сработает. Мы просто должны дать ему больше гонок, прежде чем делать выводы. Мы все знаем, что для Haas это переходный сезон, и именно так воспринимаем его. Если ты смог всего добиться после трех гонок, то уже превзошел ожидания. Но Формула 1 – сложная штука, и все здесь требует известного времени».

Говоря о том, как можно помочь гонщику, он добавил: «Возможно, стоит проводить больше времени на симуляторе. Машины двухлетней давности [для тестов] у нас, к сожалению, нет. 

Но в итоге он справится. Знаете, когда вы что-нибудь познаете, в какой-то момент вдруг начинается продвижение. Нужен один хороший результат, чтобы дело пошло. Потому важно продолжать работать. Уверен, в итоге у Никиты все получится».

Штайнер также отметил, что Haas удалось к Портиману добиться определенного прогресса с машиной. 

«Сложно делать точные оценки после тренировок, не зная, у кого был какой режим мотора, – сказал Гюнтер. – Но похоже, мы прогрессируем по сравнению с первыми гонками. Гонщики тоже прибавляют. Сегодня во второй сессии мы были уже ближе к Alfa Romeo, это приятно. 

Это те самые успехи, пусть очень небольшие, которые доставляют удовольствие. Но квалификация завтра. Она-то и покажет, как у нас обстоят дела с прогрессом на самом деле».

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

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Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Никита Мазепин , Гюнтер Штайнер
Команды Haas F1 Team

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