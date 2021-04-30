Два первых Гран При не позволили Никите Мазепину избавиться от негативного имиджа, который сформировался вокруг россиянина перед стартом дебютного сезона. Недостаточная скорость машины и собственные ошибки привели к тому, что Мазепин пока остается на нижних строчках протоколов и уступает своему партнеру по Haas Мику Шумахеру.

На Гран При Португалии Никита сохранил автомобиль в целости по итогам пятницы, но дважды замыкал протокол сессии.

На вечернем медиа-брифинге один британский журналист задал главе Haas Гюнтеру Штайнеру пространный вопрос о том, не стоит ли Мазепину чуть спокойнее подходить к процессу обучения – никуда не спешить и постепенно обретать уверенность в своих силах.

«Совершенно верно, – сказал тот. – Вы сами ответили на свой вопрос. Думаю, он сделал шаг назад, чтобы затем продвинуться на два вперед. Похоже, что он сказал сам себе: "Ох, похоже, я взял слишком круто. Надо попробовать что-то другое".

Думаю, этот прием сработает. Мы просто должны дать ему больше гонок, прежде чем делать выводы. Мы все знаем, что для Haas это переходный сезон, и именно так воспринимаем его. Если ты смог всего добиться после трех гонок, то уже превзошел ожидания. Но Формула 1 – сложная штука, и все здесь требует известного времени».

Говоря о том, как можно помочь гонщику, он добавил: «Возможно, стоит проводить больше времени на симуляторе. Машины двухлетней давности [для тестов] у нас, к сожалению, нет.

Но в итоге он справится. Знаете, когда вы что-нибудь познаете, в какой-то момент вдруг начинается продвижение. Нужен один хороший результат, чтобы дело пошло. Потому важно продолжать работать. Уверен, в итоге у Никиты все получится».

Штайнер также отметил, что Haas удалось к Портиману добиться определенного прогресса с машиной.

«Сложно делать точные оценки после тренировок, не зная, у кого был какой режим мотора, – сказал Гюнтер. – Но похоже, мы прогрессируем по сравнению с первыми гонками. Гонщики тоже прибавляют. Сегодня во второй сессии мы были уже ближе к Alfa Romeo, это приятно.

Это те самые успехи, пусть очень небольшие, которые доставляют удовольствие. Но квалификация завтра. Она-то и покажет, как у нас обстоят дела с прогрессом на самом деле».

Дополнительная информация: Олег Карпов