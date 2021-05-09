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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании

Россиянин финишировал в Барселоне 19-м и последним, но сказал, что это был максимально возможный результат в этот день

Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании

Никита Мазепин не смог опередить никого из соперников и в третий раз подряд замкнул протокол гонки. При это от своего партнера по Haas Мика Шумахера москвич отстал на 50 секунд, хотя оба провели по паре пит-стопов. 

Несмотря не такое выступление, сам пилот позитивно оценил прошедшую гонку, пожаловавшись при этом на сложности с машиной.  

«Гонка вышла очень долгой, время словно тянулось вдвое медленнее обычного, – рассказал он репортерам. – Особенно из-за того, что баланс машины доставлял сложности, и особого темпа у нас не было.

Но это  еще один шаг вперед. Для меня очень полезно доводить гонки до финиша, ведь так ты учишься быстрее всего. Но сегодня я буду засыпать, понимая, что почти целиком отдал себя физически и психологически.

К сожалению, с такой машиной сложно добиться чего-то сильно большего. По сравнению с квалификацией баланс изменился очень сильно, и нам нужно понять, в чем тут дело».

Он добавил: «Весь уик-энд вышел чистым. Как вы знаете, вчера я назвал чистой квалификацию [где Никите дали штраф за создание помехи Ландо Норрису] – и не изменил своего мнения. 

Думаю, с этим наказанием все понятно. Это честно по отношению к Ландо, ведь я действительно не помог ему. Но я читал его слова. И слышал, что он говорил в судейской комнате. Он все понимает.

Я здесь не для того, чтобы уступать всем и каждому. У меня есть собственная гонка и собственные задачи. Так что уик-энд получился чистым, но в Монако надо добиваться большего».

При этом, по мнению Мазепина, предстоящий уик-энд в Монте-Карло обещает принести Haas дополнительные проблемы. 

«Если оценивать реально, для нас это должен быть один из самых сложный уик-эндов – из-за машины, – объяснил он. – Она самая сложная в управлении, если сравнивать с остальными. А на трассе вроде Монако будет еще труднее. Там нет зон вылета, только стены. 

Нам не хватает прижимной силы, а для Монако это особенно важно. Так что там нам будет еще сложнее за кем-то угнаться».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Сессия Гонка
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team

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