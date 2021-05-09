Мазепин остался доволен своей гонкой в Испании

Никита Мазепин не смог опередить никого из соперников и в третий раз подряд замкнул протокол гонки. При это от своего партнера по Haas Мика Шумахера москвич отстал на 50 секунд, хотя оба провели по паре пит-стопов.

Несмотря не такое выступление, сам пилот позитивно оценил прошедшую гонку, пожаловавшись при этом на сложности с машиной.

«Гонка вышла очень долгой, время словно тянулось вдвое медленнее обычного, – рассказал он репортерам. – Особенно из-за того, что баланс машины доставлял сложности, и особого темпа у нас не было.

Но это еще один шаг вперед. Для меня очень полезно доводить гонки до финиша, ведь так ты учишься быстрее всего. Но сегодня я буду засыпать, понимая, что почти целиком отдал себя физически и психологически.

К сожалению, с такой машиной сложно добиться чего-то сильно большего. По сравнению с квалификацией баланс изменился очень сильно, и нам нужно понять, в чем тут дело».

Он добавил: «Весь уик-энд вышел чистым. Как вы знаете, вчера я назвал чистой квалификацию [где Никите дали штраф за создание помехи Ландо Норрису] – и не изменил своего мнения.

Думаю, с этим наказанием все понятно. Это честно по отношению к Ландо, ведь я действительно не помог ему. Но я читал его слова. И слышал, что он говорил в судейской комнате. Он все понимает.

Я здесь не для того, чтобы уступать всем и каждому. У меня есть собственная гонка и собственные задачи. Так что уик-энд получился чистым, но в Монако надо добиваться большего».

При этом, по мнению Мазепина, предстоящий уик-энд в Монте-Карло обещает принести Haas дополнительные проблемы.

«Если оценивать реально, для нас это должен быть один из самых сложный уик-эндов – из-за машины, – объяснил он. – Она самая сложная в управлении, если сравнивать с остальными. А на трассе вроде Монако будет еще труднее. Там нет зон вылета, только стены.

Нам не хватает прижимной силы, а для Монако это особенно важно. Так что там нам будет еще сложнее за кем-то угнаться».

Дополнительная информация: Адам Купер